Tới Concert Thanh Xuân, nhất định phải check-in "trạm dừng" vạn người mê

Theo lịch trình của BTC, concert Thanh Xuân sẽ chính thức mở cửa fanzone vào lúc 17h30. Trong thời gian chờ mở cửa fanzone, khu vực được các khán giả yêu thích nhất chính là góc photobooth xịn sò, ấn nút chụp là “phát hành” ngay tờ báo Thanh Xuân có 1-0-2 đậm nét cá nhân.
Đây cũng là “chứng nhận” độc quyền, dành riêng cho những ai góp mặt trong concert Thanh Xuân diễn ra tối nay 27/6. Nếu bạn đã có vé, hãy đến sớm để không bỏ lỡ “trạm dừng” photobooth này nhé!
Bên cạnh đó, các khán giả đã có mặt tại Trường đua F1 còn rủ nhau cùng lưu lại khoảnh khắc “say hi” bên cạnh poster cỡ lớn của idol. Đây cũng là cơ hội để các fan mở rộng vòng tay bạn bè khi cùng “camp rào”, đợi check-in tại concert.
Theo BTC cho biết, một số khán giả đến từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt từ lúc 1h sáng, trải bạt “cắm trại” để giữ vị trí đẹp.
Với tinh thần “săn” vị trí bám rào, gần idol nhất, các bạn trẻ “camp rào” đều có sự chuẩn bị chu đáo, mang theo đồ ăn, nước uống, quạt mini,… đa phần thức trắng đêm, háo hức chờ giờ mở cổng.
"Chúng mình đến từ đêm qua, chỉ thiếu mỗi nồi lẩu là thành một buổi cắm trại đúng nghĩa. Ai cũng háo hức nên gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào concert", bạn Huyền Trang (sinh năm 2006) chia sẻ.
Thời điểm này, hàng nghìn khán giả đang đổ về Trường đua F1, háo hức chờ những màn biểu diễn bùng nổ từ dàn sao vạn người mê. Với sự chuẩn bị chu đáo, ban tổ chức đã bố trí khu vực y tế ở vị trí thuận tiện nhất, có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế đến từ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.
Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức.
Mốc thời gian cần lưu ý
Thời gian mở cổng sự kiện: 13h00
Thời gian đóng cổng tiếp nhận khán giả: 18h00
Thời gian mở Fanzone: 17h30
Thời gian đóng Fanzone: 19h00
Thời gian bắt đầu chương trình: 20h00