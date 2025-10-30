Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

tlinh bắt tay rapper Malaysia SonaOne trong dự án âm nhạc “POLITE”

Như Lê

HHTO - Rapper tlinh sẽ có màn hợp tác quốc tế cùng nghệ sĩ Malaysia - SonaOne trong single "POLITE", dự kiến ra mắt ngày 4/11. Sau khi thông tin được công bố, nhiều trang tin giải trí nước ngoài đã đưa tin và dành sự chú ý cho nữ rapper.

Một số trang tin uy tín dành nhiều lời khen cho tlinh bằng những danh xưng ấn tượng. Những đầu báo uy tín của Malaysia như Budiey, KopiPlanet, mDaily, Utusan, haiselebriti, MS Music Scene... đều nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của tlinh tại thị trường nhạc Việt.

Đơn cử, trang haiselebriti nhận định tlinh là “tiếng nói hàng đầu trong thế hệ âm nhạc mới của Việt Nam”. Trang Budiey cũng miêu tả cô là “nghệ sĩ nữ nổi bật nhất Việt Nam hiện tại”, nhấn mạnh tlinh là một nghệ sĩ mang “lòng can đảm thách thức các chuẩn mực”.

Single POLITE được hé lộ là dự án hợp tác giao thoa văn hóa âm nhạc giữa hai nghệ sĩ tài năng đến từ Việt Nam và Malaysia. Ca khúc tái hiện giai đoạn khi tình yêu vẫn còn nhưng giao tiếp đã trở nên phai nhạt cùng những cảm xúc không thể nói thành lời. Chia sẻ về bài hát, rapper SonaOne cho biết: “Tôi muốn POLITE mang lại cảm giác như một “cơn bão yên tĩnh”... Nếu bài hát này có thể khiến ai đó cảm thấy bớt cô đơn, dù chỉ trong ba phút thôi, thì tôi đã thành công.”

Được biết, SonaOne đã ấp ủ demo POLITE từ năm 2020 nhưng chưa tìm được hướng đi phù hợp. Khi ấy, đội ngũ phụ trách phát triển nghệ sĩ của Def Jam Malaysia đã đề xuất tlinh là mảnh ghép hoàn hảo.

Về phía tlinh, cô chia sẻ: “Khi lần đầu nghe POLITE, tôi liền cảm thấy beat rất thú vị và giai điệu vô cùng catchy. Thế là tôi bắt tay vào làm nhạc với cảm xúc chân thật nhất của mình... Làm việc với SonaOne rất dễ dàng vì anh ấy luôn hỗ trợ và động viên tôi trong quá trình hợp tác.”

Trước khi POLITE được công bố, tlinh có màn kết hợp với rapper 2pillz trong ca khúc Đến lúc này thì… Trong khi đó, SonaOne vừa ra mắt visualizer cho single STAMINA. Màn hợp tác quốc tế lần này được xem là bước đi mở rộng tiềm năng của cả hai nghệ sĩ, đồng thời cũng là điểm nhấn trong hành trình âm nhạc của tlinh.

Như Lê
#tlinh #SonaOne #POLITE #hợp tác âm nhạc #nhạc Việt Nam #nhạc Malaysia #đĩa đơn quốc tế

