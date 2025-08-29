Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tình trạng sách lậu diễn biến phức tạp

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Hoạt động xuất bản tồn tại hạn chế như tỷ lệ sách/người thấp so với khu vực và thế giới. Trong cơ cấu 6,1 bản sách/người/năm đạt được vào năm 2022, khoảng 70% là sách giáo khoa và sách tham khảo. Đó là những con số được nêu tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.

z6948019390634-961befecc947cf9967468737d7b9ae50-5178.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho biết trong giai đoạn 2004-2024, ngành xuất bản Việt Nam có bước phát triển vượt bậc về quy mô và số lượng xuất bản phẩm. Số lượng xuất bản phẩm tăng trưởng ổn định, từ 17.800 đầu sách (206 triệu bản) năm 2004 lên tới hơn 51.000 xuất bản phẩm (597 triệu bản) năm 2024. Bình quân đầu người đạt 5,9 bản/năm, gấp hơn 2 lần so cách đây 20 năm.

Trung bình mỗi năm, ngành xuất bản đạt doanh thu từ 3.500-4.000 tỷ đồng. Năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động xuất bản bộc lộ không ít tồn tại và hạn chế như tỷ lệ sách/người thấp so với khu vực và thế giới. Trong cơ cấu 6,1 bản sách/người/năm đạt được vào năm 2022, khoảng 70% là sách giáo khoa và sách tham khảo, trong khi ở các nước phát triển con số này chỉ khoảng 30%. Điều này cho thấy việc thúc đẩy hành vi đọc sách để tiếp cận tri thức một cách tự nhiên vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tình trạng sách in giả, sách in lậu diễn biến phức tạp, khá nghiêm trọng, chưa có giải pháp khắc phục triệt để, là một trong những thách thức lớn của ngành xuất bản. Vấn nạn này vẫn tiếp tục hoành hành do lợi nhuận mang lại từ sách in lậu, sách in giả lớn, trong khi chế tài xử lý vi phạm còn thiếu, chưa đủ mạnh và chưa đủ sức răn đe.

1756219085-z6947599129322-9f85322a7fbe9098fdcf47b0895e02c4.jpg
Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định các ấn phẩm xuất bản đã phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chăm lo văn hóa đọc cho nhân dân. Nhiều công trình, bộ sách quan trọng được dịch ra nhiều thứ tiếng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với lĩnh vực xuất bản, như phải đối diện với cơ chế thị trường đầy cạnh tranh, sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt khi chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp phải phục vụ nhân dân tốt hơn, đa dạng hóa mô hình thư viện, tủ sách, cả truyền thống và điện tử, để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, hoạt động xuất bản vẫn phải giữ vững bản chất nhân văn, tính định hướng chính trị tư tưởng, đồng thời không ngừng sáng tạo, hiện đại hóa để trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.

Ngọc Ánh
#xuất bản Việt Nam #tỷ lệ sách/người #doanh thu ngành xuất bản #văn hóa đọc Việt Nam #sách giáo khoa #sách lậu #phát triển ngành xuất bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục