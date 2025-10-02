Tình trạng nguy hiểm của NSND Thanh Điền

Tối 2/10, NSND Thanh Điền cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật mắt. Nam nghệ sĩ cho biết biến chứng tiểu đường khiến mắt ông bị xuất huyết, mờ đặc, khả năng nhìn kém dần.

“Tôi đi nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ đều lắc đầu, nói tôi có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập. Tôi từng nghĩ Lễ giỗ tổ nghề năm nay có thể không còn thấy đường nữa. Đó là lý do đồng nghiệp mời đi đâu, tôi cũng mặc cảm, chán nản không muốn xuất hiện trên mạng xã hội”, NSND Thanh Điền nói.

Theo NSND Thanh Điền, ông không sợ bóng tối cho riêng mình, chỉ sợ một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt của khán giả - những điều đã nuôi dưỡng đời nghệ sĩ của mình.

NSND Thanh Điền sau ca phẫu thuật mắt.

“Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua biết bao vở diễn, nhìn thấy ánh đèn sân khấu và trên hết, là được thấy ánh mắt thương yêu của khán giả. Tôi không ngờ có ngày mình phải ngồi đây, nhờ giọng nói chuyển thành chữ để gửi tâm sự đến các bạn. Nhưng tôi tin rằng, khi còn giọng nói, còn trái tim, thì ánh sáng sân khấu Tổ Nghiệp trong tôi sẽ chẳng bao giờ tắt. Các bác sĩ đang giúp tôi hết mình trong hành trình tìm lại ánh sáng”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Trong video đăng tải tối 2/10, NSND Thanh Điền nói về việc ông xuất hiện với dáng vẻ tiều tuỵ, đi không vững. Nam nghệ sĩ lý giải bản thân không diễn trước khán giả, đó là thực tế khi tình trạng sức khoẻ đi xuống ở tuổi 81.

Ông cho rằng mình là “nạn nhân” của các YouTuber, tương tự trường hợp của NSND Minh Vương.

“Tôi 81 tuổi, chân có yếu cũng là bình thường. Tuy nhiên, tôi sợ khán giả gắn thương hiệu đi yếu cho Thanh Điền và Minh Vương. Các YouTube hãy thương nghệ sĩ lớn tuổi, người có bệnh, không nên quay những hình ảnh không đẹp. Giúp chúng tôi đưa những hình ảnh đẹp đến khán giả để an ủi và tiếp thêm niềm tin sống, cống hiến cho nghệ thuật. Minh Vương nghị lực lắm, từng suýt chết, mổ thận mà còn hát và đi được như vậy là quá giỏi. Mỗi khi xuất hiện, tôi và Minh Vương phải gồng cho ra dáng khoẻ khoắn. Xin giúp đỡ chúng tôi”, NSND Thanh Điền tâm sự.

NSND Thanh Điền khẳng định dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần còn sức khỏe, ông sẽ hết mình với nghệ thuật và người hâm mộ. Sắp tới, nam nghệ sĩ tham gia live show tôn vinh những gương mặt gạo cội và hy vọng nhận được sự ủng hộ của công chúng.

NSND Thanh Điền sinh năm 1945, là nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu. Ông và NSND Thanh Kim Huệ kết hôn năm 1975, có hai con, trong đó một người con gái đã qua đời vì bệnh nặng. Năm 2021, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời sau thời gian trị bệnh ung thư.