Tỉnh Đoàn Yên Bái ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025

Tham dự Lễ khởi động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025” tại huyện Trạm Tấu có anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái; ông Khang A Chua - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu; ông Giàng A Chung - Chủ tịch UB MTTQ huyện Trạm Tấu, các lãnh đạo, đại biểu, giáo viên trường Pá Lau cùng đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chương trình bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn viên, thanh niên địa phương biểu diễn, sau đó là nghi thức chào cờ trang nghiêm, ghi dấu quyết tâm xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái.

Phát biểu tại chương trình, anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái khẳng định, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 không chỉ là mùa thi đua cao điểm mà còn là cơ hội để mỗi bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội…

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái chính thức tuyên bố khởi động chiến dịch, kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả 4 chiến dịch trọng tâm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ và Hành quân xanh, với nhiều phần việc cụ thể, phù hợp nhu cầu thực tế tại các địa phương.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã trao cờ lệnh và mũ đội cho đại diện các đội hình thanh niên tình nguyện, chính thức xuất quân thực hiện các công trình, phần việc như khởi công công trình nhà vệ sinh tại Nhà văn hóa thôn Tàng Ghênh, khánh thành tuyến đường cờ thanh niên, ra quân trồng cây phát triển sinh kế cho thanh niên, hỗ trợ xây dựng văn minh đô thị tại xã Pá Lau.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ ra quân, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đến các em học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn gồm, hỗ trợ nông thôn mới của thôn Tàng Ghênh 20 triệu đồng; 70 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) và 1 túi quà gồm đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đợt 1, các đợt tiếp theo sẽ được trao ngay sau lễ; 5 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó nhằm hỗ trợ các em thuận tiện hơn trong việc đến trường; 25 suất quà an sinh (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần hỗ trợ kịp thời nhu cầu sinh hoạt và ổn định cuộc sống.

Trong chương trình, anh Giàng A Vàng - Bí thư Đoàn xã Pá Lau cảm kích, ngày hôm nay không chỉ là lễ ra quân, mà còn là cam kết hành động của tuổi trẻ Yên Bái. Mỗi công trình, mỗi suất quà đều chứa đựng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 của Tỉnh Đoàn Yên Bái được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2025 với 1 chương trình, 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Các chương trình tập trung vào một số hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị; xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng nhi…