Tìm thấy 2 du khách bị lạc trên dãy núi Tây Yên Tử

Trước đó, tối 27/8/2025, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của người dân về việc có 2 du khách bị lạc trong rừng thuộc dãy núi Tây Yên Tử.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bắc Ninh đã triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an xã Tây Yên Tử để tổ chức tìm kiếm. Các mũi tìm kiếm được chia nhỏ, rà soát khu vực đường mòn, khe suối, và có sự giúp đỡ của người dân am hiểu địa bàn tích cực tham gia.

Cơ quan chức năng tìm thấy 2 du khách.

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân. Hai người này được tìm thấy trong tình trạng mệt mỏi, mất phương hướng, sức khỏe cơ bản ổn định. Nạn nhân được đưa xuống núi an toàn, tiến hành sơ cứu, cung cấp nhu yếu phẩm, động viên ổn định tinh thần.

Được biết, 2 nạn nhân là khách du lịch. Vào chiều ngày 27/8/2025, sau khi tham quan tại chùa Đồng thuộc dãy núi Tây Yên Tử, 2 khách du lịch xuống núi bằng đường mòn. Tuy nhiên, do thời tiết mưa, đường trơn trượt, bị mất phương hướng, hoảng loạn nên hai người này bị mắc kẹt lại.