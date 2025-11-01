Tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa Quảng Trị

Vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều người lo lắng, bất an

Sáng 1/11, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết khoảng 16 giờ 20 phút ngày 31/10, người dân thôn Lệ Xuyên bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra giữa ruộng lúa gần nhà dân.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra giữa ruộng lúa thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Clip: Người dân cung cấp

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đã đến kiểm tra, ghi nhận tại hiện trường vụ nổ xuất hiện một hố sâu khoảng 1m, rộng 2m.

Hố sâu để lại giữa ruộng lúa sau vụ nổ kinh hoàng

Theo camera của nhà người dân ghi lại, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, giữa ruộng lúa không có người lui tới.

Vụ nổ gây tiếng động lớn, bùn đất văng ra xa, khói bốc lên và những người có mặt tại ngôi nhà gần vị trí phát nổ hoảng loạn chạy ra sân.

Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt cho hay khu vực xảy ra vụ nổ nằm giữa ruộng lúa mà người dân đã canh tác nhiều năm nay.

“Có thể vật liệu nổ nằm sâu dưới đất đã phát nổ. Hiện công an xã đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân” - ông Dũng thông tin.