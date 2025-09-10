Tiểu thương chợ Ga Vinh ngậm ngùi trước đống đổ nát sau bão

TPO - Hơn 2 tuần sau bão số 5 đổ bộ, chợ Ga Vinh (Nghệ An) vẫn ngổn ngang, nhiều tiểu thương vẫn chưa thể trở lại kinh doanh.