Tiểu thương chợ Ga Vinh ngậm ngùi trước đống đổ nát sau bão

TPO - Hơn 2 tuần sau bão số 5 đổ bộ, chợ Ga Vinh (Nghệ An) vẫn ngổn ngang, nhiều tiểu thương vẫn chưa thể trở lại kinh doanh.
Ghi nhận ngày 9/9, sau hơn 2 tuần sau bão, khung cảnh ở chợ vẫn ngổn ngang. Các công nhân vẫn đang tích cực thu dọn hiện trường. Hơn 20 tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, nước giải khát buộc phải nghỉ bán dài ngày.
Sau khi đình hàng ăn bị đổ sập, Ban quản lý chợ Ga Vinh đã báo cáo lên phường và thuê công nhân vào dọn dẹp, song khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong.
Nhiều ki-ốt xung quanh phải đóng cửa nghỉ bán vì lo ngại nguy cơ tiếp tục đổ sập.
Ông Đinh Nho Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Chợ Ga Vinh là khu chợ chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 5. Ngoài việc huy động lực lượng thu dọn hiện trường, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại đình chợ, sớm ổn định kinh doanh cho tiểu thương”.