Tiểu thương chợ Ga Vinh ngậm ngùi trước đống đổ nát sau bão

Thu Hiền

TPO - Hơn 2 tuần sau bão số 5 đổ bộ, chợ Ga Vinh (Nghệ An) vẫn ngổn ngang, nhiều tiểu thương vẫn chưa thể trở lại kinh doanh.

Video: Tiểu thương chợ Ga Vinh ngậm ngùi trước đống đổ nát sau bão
tp-5.jpg
Chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh) là khu chợ bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau bão số 5. Toàn bộ đình hàng ăn tại chợ bị đổ sập, những bức tường gạch vỡ vụn, mái tôn và khung sắt gãy đổ thành từng đống. Khu chợ vốn nhộn nhịp nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
﻿tp-2.jpg
tp-7.jpg
Ghi nhận ngày 9/9, sau hơn 2 tuần sau bão, khung cảnh ở chợ vẫn ngổn ngang. Các công nhân vẫn đang tích cực thu dọn hiện trường. Hơn 20 tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, nước giải khát buộc phải nghỉ bán dài ngày.
tp-1.jpg
Hơn 30 năm bán hàng tại chợ Ga Vinh, bà Trần Thanh (tiểu thương) chia sẻ: “Bão số 5 đã làm đình hàng ăn tại chợ bị đổ sập. Giờ nhìn chợ tan hoang, ai cũng xót xa. Chúng tôi kinh doanh ở đây đã hàng chục năm, nay không còn chỗ buôn bán, không biết rồi sẽ phải xoay xở thế nào. Chúng tôi mong cấp trên xem xét, hỗ trợ tiểu thương để sớm ổn định kinh doanh”.
tp-4.jpg
Đại diện Ban quản lý chợ Ga Vinh cho biết, chợ Ga Vinh được khởi công năm 1993 và đưa vào sử dụng năm 1994, với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Từng là điểm giao thương sầm uất của thành phố Vinh cũ, nhưng nhiều năm trở lại đây, hạ tầng xuống cấp, lượng khách thưa vắng, đời sống tiểu thương gặp nhiều khó khăn.
tp-3.jpg
tp-12.jpg
Sau khi đình hàng ăn bị đổ sập, Ban quản lý chợ Ga Vinh đã báo cáo lên phường và thuê công nhân vào dọn dẹp, song khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong.
tp-9.jpg
tp-13.jpg
Nhiều ki-ốt xung quanh phải đóng cửa nghỉ bán vì lo ngại nguy cơ tiếp tục đổ sập.
﻿tp-6.jpg
tp-11.jpg﻿
﻿tp-10.jpg﻿﻿﻿
﻿tp-8.jpg﻿﻿﻿
Ông Đinh Nho Tài, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Chợ Ga Vinh là khu chợ chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 5. Ngoài việc huy động lực lượng thu dọn hiện trường, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại đình chợ, sớm ổn định kinh doanh cho tiểu thương”.
Thu Hiền
