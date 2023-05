Tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, người lao động ở Bình Dương gửi gắm điều gì?

TPO - Tại buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sáng 13/5, người lao động tại tỉnh Bình Dương mong muốn đại biểu có ý kiến tại nghị trường liên quan đến vấn đề về chế độ chính sách, an sinh xã hội. Theo đó, người lao động quan tâm đến việc làm, thu nhập, nhà ở, bảo hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng 13/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương phối hợp Văn phòng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân (HĐND) tỉnh Bình Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp xúc với cử tri cán bộ công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Bình Dương.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri này có bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Tại buổi tiếp xúc, công nhân lao động đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng liên quan đến các chính sách về việc làm, thu nhập, nhà ở, bảo hiểm, an toàn vệ sinh thực phẩm, vốn vay, lãi suất.

Theo đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương quan tâm, nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Đối với Chính phủ, cử tri kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, giảm giờ làm; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, khôi phục hoạt động, thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người lao động.

“Trong bối cảnh hiện nay, công nhân không cần trả lương cao nhưng phải đủ để trang trải cuộc sống, chỉ có như vậy mới có thể gắn bó lâu dài, cùng doanh nghiệp tồn tại, phát triển. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, giảm lãi suất… để tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, công nhân khỏi mất việc”, anh Trần Văn Toán, công nhân làm việc tại công ty gỗ đóng trên địa bàn TP. Dĩ An (Bình Dương) nói.

Trong khi đó, anh Hà Văn Đua, công nhân làm việc tại Công ty Magicxtex (Bình Dương) kiến nghị cần có các giải pháp cụ thể nhằm giúp cho người lao động yên tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần. “Chẳng ai muốn đi rút bảo hiểm 1 lần khi chưa đi đến đường cùng”, anh Đua chia sẻ.

Kiến nghị tới ĐBQH, anh Huỳnh Quang Nhân, công nhân Công ty VCK Holdings (Bình Dương), thời gian qua người lao động đã khó càng thêm khó khi lương chưa tăng nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng. Do đó, anh Nhân kiến nghị các ngành chức năng cần có giải pháp quản lý giá cả hàng hóa, xăng dầu, nhà trọ, tiền điện… để giảm bớt khó khăn cho người lao động trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở. Theo đó, cử tri Nguyễn Thị Thu, công nhân làm việc tại một công ty sản xuất giày ở TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, từ miền Trung vào Bình Dương sinh sống gần 10 năm nay nhưng đang ở trọ. “Chúng tôi cần an cư để lạc nghiệp, tuy nhiên điều này không dễ khi giá nhà, đất ngày một tăng cao. Bình Dương xây dựng nhiều nhà ở xã hội, tuy nhiên chưa đáp ứng đủ số lượng, cần có nhiều hơn nữa để công nhân có điều kiện tiếp cận”, chị Thu kiến nghị.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Đặng Quốc Vũ, công nhân Công ty TNHH Thiên Nam bày tỏ lo lắng. Theo anh Vũ, hiện nay, vì nhiều lý do nên không ít công nhân thường xuyên đi chợ tạm, chợ tự phát. Do đó, anh Vũ kiến nghị địa phương bên cạnh quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm để răn đe.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ phân loại các vấn đề chuyển cấp có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết. Các đại biểu sẽ thay mặt cử tri nêu ý kiến tại kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh tới đây.