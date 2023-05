Công nhân Long An nói về tín dụng đen, mạng xã hội 'bẩn' khi tiếp xúc ĐBQH

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An đã đề xuất hướng dẫn các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đa dạng hoá các sản phẩm, nỗ lực duy trì việc làm cho công nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho công nhân, người lao động, kết nối thị trường lao động; tỉnh Long An đã đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ thông tin về lao động việc làm, đưa thông tin tuyển dụng lên cổng thông tin điện tử để người lao động tra cứu, tìm kiếm việc làm; tăng cường thông tin tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An đã giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động; thực hiện giao dịch việc làm tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động: tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hỗ trợ đoàn viên người lao động bị giảm giờ làm, mất việc; ngoài ra tỉnh Long An đã giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 8.100 lao động. Vấn đề 20 lượt doanh nghiệp xin cắt giảm lao động, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An đã có báo cáo về tình hình lao động và việc làm đồng thời kiến nghị trung ương thiết lập thêm nhiều chương trình hỗ trợ, tạo cơ hội việc làm mới cho công nhân, người lao động.

Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An trả lời câu hỏi các cử tri.