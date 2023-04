Lãnh đạo Cục CSGT chia buồn cùng gia đình thiếu tá hy sinh ở Long An

TPO - Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng đã thăm hỏi, động viên người thân, gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, mong họ sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Trưa 22/4, thay mặt Cục CSGT - Bộ Công an, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào - CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hy sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng đã thăm hỏi, động viên người thân, gia đình Thiếu tá Hào, mong họ sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, lãnh đạo công an tỉnh Long An do Giám đốc Lâm Minh Hồng dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau to lớn.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) để bắt tội phạm vận chuyển ma túy và hàng cấm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện khả nghi.

CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (sinh năm 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM), Phan Thị Kim Thanh (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, Tp.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ hai đối tượng liên quan trong vụ kể trên.

Theo nguồn tin Tiền Phong, 2 nghi can này quê ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, cách hiện trường vụ việc trên 20km. Công an đã tiến hành tạm giữ và khám xét nhà của 2 đối tượng.