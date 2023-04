Khởi tố đối tượng chở ma tuý tông chết 3 người ở Long An

TPO - Nghi phạm chạy xe bán tải chở ma túy tông chết 3 người ở Long An, được xác định là Nguyễn Văn Thanh.

Chiều 27/4, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra, làm rõ tội giết người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Thanh về hành vi giết người, 4 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra bước đầu, Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải mang BKS 49C.296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà) vận chuyển ma túy và gây tai nạn làm 3 tử vong, trong đó có một CSGT huyện Đức Hòa.

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng TPHCM.

Ngay lập tức, 2 CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế điều khiển không chấp hành, chạy tốc độ cao tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, ô tô trên lao lên lề một đoạn trước khi đụng một số xe máy rồi lật ngang.

Tai nạn làm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, CSGT Công an huyện Đức Hòa cùng 2 người dân là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ Quận 12, TPHCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Dù xe lật nghiêng nhưng 2 đối tượng trong xe vẫn khóa chặt cửa, không chấp hành yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ, người dân thấy vậy dùng cây gỗ cạy bung cửa xe mới đưa nghi phạm ra ngoài.

Khi khám xét phương tiện, công an thu giữ 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin.

Làm việc với đối tượng, lực lượng chức năng khám xét các địa điểm khác trên địa bàn huyện Đức Hòa. Qua đó, tạm giữ 3 đối tượng có liên quan và thu giữ thêm 1kg chất tinh thể rắn (nghi ma túy đá) và 14 bánh (nghi heroin).