Khởi tố vụ đối tượng ma tuý lao ô tô vào tổ CSGT và người đi đường ở Long An

TPO - Ngày 23/4, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, liên quan đến vụ xe bán tải nghi chở hàng cấm tông chết 3 người, trong đó có 1 CSGT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người".