Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Tiếng Hát Hà Nội - cuộc thi làm nên tên tuổi Hồ Quỳnh Hương trở lại, nhiều đổi mới hướng tới Gen Z

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không chỉ là một cuộc thi đơn thuần để tìm kiếm giọng hát hay, Tiếng Hát Hà Nội 2025 có nhiều đột phá về thể lệ để thu hút các thí sinh Gen Z.

Những tưởng từ nay đến cuối năm 2025 không còn sân chơi âm nhạc nào thú vị thì Tiếng Hát Hà Nội 2025 đã bất ngờ trở lại với rất nhiều đột phá mới lạ. Những mùa thi trước đã từng là bệ phóng cho nhiều giọng ca tài năng như Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên và biết đâu cuộc thi năm nay cũng sẽ tìm ra nhiều nhân tố sáng giá.

tieng-hat-hn-4.jpg
Cuộc thi năm nay có nhiều thay đổi hấp dẫn

Điểm nhấn mới trong cuộc thi lần này là chuỗi thử thách thú vị mang lại không khí sôi động. Các màn hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn với nhạc cụ… hứa hẹn tăng thêm tính giải trí, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng ngoài thanh nhạc.

Với những đổi mới này, thí sinh của mùa giải 2025 ngoài việc sở hữu giọng hát và kỹ thuật biểu diễn nổi bật còn cần rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như giao tiếp sân khấu tự tin, phản xạ nhanh nhạy trước thử thách bất ngờ, xây dựng hình ảnh cá nhân tốt để sẵn sàng tỏa sáng qua các vòng thi.

tieng-hat-hn-1.jpg
Có tới 3 phong cách biểu diễn để thí sinh trổ tài

Tiếng Hát Hà Nội 2025 được chia theo 3 phong cách biểu diễn Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ. Mỗi phong cách lại có đêm thi bán kết và chung kết riêng, sau đó các thí sinh xuất sắc nhất sẽ hội tụ trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải tổ chức vào ngày 9/12/2025.

Còn hiện giờ, bạn hãy mở app Hanoi On và đăng ký tham gia Tiếng Hát Hà Nội 2025 ngay nào.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tiếng Hát Hà Nội 2025 #cuộc thi âm nhạc #cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục