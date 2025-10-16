Tiếng Hát Hà Nội - cuộc thi làm nên tên tuổi Hồ Quỳnh Hương trở lại, nhiều đổi mới hướng tới Gen Z

HHTO - Không chỉ là một cuộc thi đơn thuần để tìm kiếm giọng hát hay, Tiếng Hát Hà Nội 2025 có nhiều đột phá về thể lệ để thu hút các thí sinh Gen Z.

Những tưởng từ nay đến cuối năm 2025 không còn sân chơi âm nhạc nào thú vị thì Tiếng Hát Hà Nội 2025 đã bất ngờ trở lại với rất nhiều đột phá mới lạ. Những mùa thi trước đã từng là bệ phóng cho nhiều giọng ca tài năng như Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên và biết đâu cuộc thi năm nay cũng sẽ tìm ra nhiều nhân tố sáng giá.

Cuộc thi năm nay có nhiều thay đổi hấp dẫn

Điểm nhấn mới trong cuộc thi lần này là chuỗi thử thách thú vị mang lại không khí sôi động. Các màn hát ngẫu hứng, remix trong thời gian giới hạn, biểu diễn với nhạc cụ… hứa hẹn tăng thêm tính giải trí, giúp thí sinh có cơ hội thể hiện nhiều kỹ năng ngoài thanh nhạc.

Với những đổi mới này, thí sinh của mùa giải 2025 ngoài việc sở hữu giọng hát và kỹ thuật biểu diễn nổi bật còn cần rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như giao tiếp sân khấu tự tin, phản xạ nhanh nhạy trước thử thách bất ngờ, xây dựng hình ảnh cá nhân tốt để sẵn sàng tỏa sáng qua các vòng thi.

Có tới 3 phong cách biểu diễn để thí sinh trổ tài

Tiếng Hát Hà Nội 2025 được chia theo 3 phong cách biểu diễn Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ. Mỗi phong cách lại có đêm thi bán kết và chung kết riêng, sau đó các thí sinh xuất sắc nhất sẽ hội tụ trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải tổ chức vào ngày 9/12/2025.

Còn hiện giờ, bạn hãy mở app Hanoi On và đăng ký tham gia Tiếng Hát Hà Nội 2025 ngay nào.