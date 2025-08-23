Tiêm filler làm đẹp: Coi chừng mù mắt, tắc mạch gây nhồi máu não

TPO - Tiêm filler là trào lưu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn. Về cơ bản, đây là kỹ thuật ít xâm lấn, tuy nhiên cũng không ít hệ lụy từ việc không đảm bảo kỹ thuật và chất lượng filler. Ngoài các ca mù mắt, tắc mạch gây nhồi máu não, nhiễm trùng huyết… còn rất nhiều các trường hợp diễn biến muộn, âm ỉ mà ít người để ý.

Vậy làm thế nào để đẹp mà vẫn an toàn? Hãy đọc lời khuyên của bác sĩ - Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai nhé.

Biến chứng sau 3 năm tiêm filler

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 24 tuổi, vào viện trong tình trạng vùng má phải sưng nề tấy đỏ kèm theo sốt. Kết quả siêu âm cho thấy có hình ảnh ổ áp xe; da bề mặt ổ áp xe căng bóng sắp vỡ.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân có tiêm filler vào vùng mặt (má và cằm) cách đây 3 năm tại một cơ sở chăm sóc da (Spa). ThS.BS. Vũ Hồng Chiến, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai - người khám lâm sàng cho bệnh nhân chẩn đoán đây là tình trạng nhiễm trùng muộn vùng mặt sau tiêm chất làm đầy.

Nếu không được xử trí kịp thời, ổ áp xe có thể lan rộng, viêm tấy lan tỏa phần mềm, hoặc vỡ ra, để lại sẹo xấu, sẹo lõm cho người bệnh. Bên cạnh đó, những nhiễm trùng vùng mặt nếu không được xử lí đúng cách, vi khuẩn có thể theo đường máu vào các tĩnh mạch trong sọ, hoặc gây nhiễm trùng máu.

Với trường hợp bệnh nhân này, các bác sĩ đã chủ động trích rạch khối áp xe vùng má để loại bỏ tổ chức mủ dưới da. Thủ thuật được tiến hành thuận lợi và xử trí triệt để. Bác sĩ Chiến chia sẻ: Di chứng để lại với bệnh nhân này ít nhất là một vết sẹo lõm vùng má. Điều đáng lo lắng nữa là bệnh nhân từng bị áp xe chỗ tiêm vùng má trái cách đây 2 năm. Do đó, những vùng tiêm khác có thể tiếp tục viêm tấy và tái nhiễm trùng.

Tiêm filler là một thủ thuật ngoại khoa. Vì vậy, nó có chỉ định, chống chỉ định và có những nguy cơ biến chứng nhất định. Biến chứng do tiêm filler có thể chia làm 2 nhóm chính: biến chứng liên quan đến kĩ thuật tiêm hoặc biến chứng do sử dụng các chất làm đầy không được cấp phép. Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình làm việc của mình, bác sĩ Hồng Chiến đã gặp không ít các ca biến chứng do làm đẹp không an toàn. “Đối với các trường hợp tiêm filer, đa số bệnh nhân bị biến chứng thường tiêm ở các cơ sở không phép; người thực hiện không phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo về tạo hình - thẩm mỹ hoặc da liễu, không được đào tạo một cách bài bản về filler, không được học về các biến chứng của tiêm filler cũng như cách để phòng tránh các biến chứng này.

Do vậy dẫn đến những biến chứng rất đáng tiếc. Chúng tôi đã từng gặp một cô gái trẻ sau tiêm filler bị mù cả 2 mắt do tắc mạch. Trường hợp này tổn thương diễn biến rất nhanh và không hồi phục. Thực sự đáng tiếc cho một cô gái trẻ vì muốn mình đẹp hơn cuối cùng lại mất đi thị lực vĩnh viễn.

Một trường hợp éo le khác mà chúng tôi gặp, đó là một cô gái đã có gia đình muốn có một bộ ngực đẹp hơn nên đã lựa chọn tiêm filler vào ngực. Kết quả do tiêm những chất không rõ nguồn gốc vào ngực dẫn tới nhiễm trùng tái đi tái lại ở vùng ngực, nhiễm trùng máu dẫn đến phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú”.

Tiêm filler là một thủ thuật ngoại khoa. Vì vậy, nó có chỉ định, chống chỉ định và có những nguy cơ biến chứng nhất định. Biến chứng do tiêm filler có thể chia làm 2 nhóm chính: biến chứng liên quan đến kĩ thuật tiêm hoặc biến chứng do sử dụng các chất làm đầy không được cấp phép. Biến chứng do kĩ thuật tiêm nặng nề nhất có thể gặp phải là tiêm vào mạch máu. Tổ chức filler có thể theo mạch máu gây tắc mạch, tắc mạch não gây nhồi máu não, tắc mạch võng mạc gây mù, tắc mạch máu ở da gây hoại tử da… Kĩ thuật tiêm không đảm bảo vô khuẩn dẫn đến nhiễm trùng tại chỗ ở vùng tiêm. Những nhiễm trùng này thường lan tỏa theo các đường chọc kim trong quá trình tiêm.

Với nhóm thứ hai, biến chứng do tiêm các chất không được cấp phép. Những chất như silicon lỏng và các chất làm đầy không rõ nguồn gốc, không được xử lý tốt có thể ngấm vào mô, gây viêm tấy, kích ứng, nhiễm khuẩn, tạo viêm, xơ, loét... Tình trạng này có thể xuất hiện sớm hoặc muộn tùy từng bệnh nhân.

Lời khuyên của bác sĩ

Để an toàn khi tiêm filler, TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời khuyên: Làm đẹp nói chung và tiêm filler nói riêng là một nhu cầu hết sức chính đáng của các chị em để cải thiện ngoại hình của mình. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn can thiệp bất cứ thủ thuật, phẫu thuật nào trên cơ thể, chị em cần tìm hiểu kĩ thủ thuật, phẫu thuật đó có thực sự phù hợp, có cần thiết với mình hay không?

Chị em cần tìm hiểu can thiệp đó có lợi ích cũng như có thể có những biến chứng gì? Và quan trọng nhất là cần lựa chọn những cơ sở chuyên khoa được cấp phép, các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề được phép tiêm filler, lựa chọn những loại filler đảm bảo chất lượng đã được cấp phép (FDA, Bộ Y tế). Chị em nên tránh chạy theo quảng cáo mà không tìm hiểu ngọn nguồn để rồi tiền mất tật mang.

Bác sĩ Dung nhấn mạnh: Các cơ sở được cấp phép không thể là các SPA, chăm sóc da hay các cơ sở cắt tóc gội đầu…mà phải là các phòng khám da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Các cơ sở phải có biển niêm yết ghi rõ là Phòng khám chuyên khoa, có niêm yết tên cũng như số giấy phép hành nghề của bác sĩ phụ trách. Với những bệnh nhân mới tiêm filler có những biểu hiện của các biến chứng sớm của tắc mạch như mất thị lực, đột quỵ hay yếu nửa người, hoại tử, nhiễm trùng vùng tiêm, thường liên quan đến kỹ thuật tiêm cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lí cấp cứu kịp thời.

Nhiều trường hợp biểu hiện các biến chứng muộn như nhiễm trùng, viêm loét, vón cục…liên quan đến kỹ thuật tiêm hoặc chất liệu làm đầy không đảm bảo, không được cấp phép, lan tỏa trong mô mềm vùng tiêm. Việc điều trị các biến chứng muộn này thường mất nhiều thời gian và để lại nhiều di chứng cả về mặt chức năng và thẩm mỹ. Với những bệnh nhân đã tiêm các loại chất làm đầy không rõ nguồn gốc nhưng may mắn chưa xuất hiện các biến chứng thì cũng nên thăm khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa tạo hình, thẩm mỹ hoặc bác sĩ da liễu.

Thông thường, bệnh nhân cần khám, siêu âm, đôi khi cần chụp cộng hưởng từ… để đánh giá tính chất của tổ chức tiêm vào mô, mức độ thâm nhiễm của các chất này đối với các tổ chức xung quanh. Từ đó, các bác sĩ sẽ cân nhắc việc có nên lấy bỏ chất làm đầy này hay không, tiên lượng có lấy bỏ được hết hay không và đánh giá xem cần làm gì để tái tạo lại các mô tổ chức bị viêm, thâm nhiễm. Vì vậy, để đẹp một cách an toàn, trước khi quyết định các chị em nên cân nhắc và tìm hiểu thật cẩn trọng.