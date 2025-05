Thuốc lá điện tử - 'cạm bẫy ngọt ngào' với thanh thiếu niên

2 giờ trước

Tham dự chương trình, về phía Bộ GD&ĐT có TS. Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An. Về phía Ban tổ chức chương trình có GS.Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng Văn phòng Bắc Trung Bộ báo Tiền Phong; Anh Nguyễn Mạnh Phong - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập.

Khách mời là các nhà quản lý, chuyên gia, công an, bác sĩ như: Đại úy Trần Hữu Đắc (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An); Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Tài - Phó Trưởng khoa Tâm thần Nhi lão niên, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An; TS. Trần Hằng Ly, Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Sư phạm, trường Đại học Vinh; ca sỹ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022… Chương trình còn có sự tham gia của hơn 1.000 giáo viên, học sinh đến từ các trường học tại TP. Vinh (Nghệ An).