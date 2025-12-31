Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM làm thành viên Hội đồng Chiến lược Đại học Kinh tế TPHCM

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa công bố quyết định và ra mắt Hội đồng chiến lược phát triển (gọi tắt là Hội đồng chiến lược UEH), nhiệm kỳ 2025-2030.

Động thái thành lập Hội đồng chiến lược phát triển nhằm thay thế hội đồng trường khi tổ chức này không còn tồn tại theo Nghị quyết 71-NQ/TW.

Lần đầu ra mắt, Hội đồng chiến lược UEH có 15 thành viên. GS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch hội đồng Chiến lược phát triển giữ chức Chủ tịch Hội đồng chiến lược UEH.

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong là thành viên hội đồng.

Đại học Kinh tế TPHCM công bố quyết định thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển.

Bên cạnh đó, Hội đồng chiến lược UEH lần này còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Đại học Kinh tế TPHCM, việc tăng cường tiếng nói từ bên ngoài giúp nhà trường kết nối chặt chẽ hơn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động và xu hướng quốc tế, qua đó nâng cao tính khả thi của các định hướng chiến lược.

Theo PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, trong bối cảnh môi trường giáo dục đại học đang thay đổi nhanh chóng, việc thành lập Hội đồng Chiến lược phát triển là một thiết chế tư vấn có tính hệ thống và dài hạn, tập trung vào định hướng phát triển tổng thể, qua đó hoàn thiện mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, linh hoạt, gắn với thực tiễn thị trường và chuẩn mực quốc tế.



Theo thông tin từ ĐH Kinh tế TPHCM, Hội đồng chiến lược UEH có nhiệm kỳ 5 năm, với số lượng thành viên không quá 15 người. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, họp định kỳ 3 tháng một lần và có thể họp đột xuất khi cần thiết.

Thông qua hoạt động tư vấn chiến lược, hội đồng góp phần hỗ trợ ĐH Kinh tế TPHCM xây dựng các quyết sách dài hạn, phù hợp với xu thế giáo dục đại học hiện đại, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng lực điều hành trong toàn hệ thống.