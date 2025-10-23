Thùng chất lỏng nghi hóa chất đổ tràn ra đường ở Quảng Ngãi, bốc mùi gây cay mắt, nhức đầu

TPO - Đang lưu thông trên đường, xe đầu kéo gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng nghi hóa chất bị rơi chảy tràn ra đầy đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Sáng 23/10, một sự cố giao thông đã xảy ra ngay tuyến đường Lê Lợi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân khu vực hoảng sợ khi nhiều thùng chứa chất lỏng nghi hóa chất bất ngờ đổ tràn ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40 cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 76F-006.19 kéo theo rơ-moóc 76R-009.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chở 7 thùng chất lỏng lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi đến trước số nhà 36 (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), xe bất ngờ gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng lớn rơi xuống mặt đường, đổ tràn ra khắp nơi.

Số chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.

Một số hộ dân ở gần đó phải vội vàng đóng kín cửa, dùng khẩu trang bịt mũi để tránh hít phải mùi khó chịu. “Không biết chất lỏng đó là loại gì mà mùi kinh khủng lắm, đứng xa vẫn thấy cay mắt, nhức đầu”, một người dân sống ở gần đó nói.

Ghi nhận của PV, lượng chất lỏng tràn ra ngoài được đựng trong thùng có dung tích hơn 1.000 lít. Trên thành thùng được dán tờ giấy có chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu gồm: biểu tượng chất lỏng dễ cháy và biểu tượng chất ăn mòn, xuất xứ tại Trung Quốc, có hạn sử dụng đến 4/9/2026.

Tại hiện trường, số chất lỏng từ các thùng tràn ra ngoài tạo thành vệt loang kéo dài trên mặt đường. Mùi hôi rất kinh khủng, khiến người sống dân gần đó lo ngại có thể là chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt hiện trường tiến hành lập biên bản, cũng như phân luồng giao thông.

Đến 8h10p các thùng chất lỏng bị rơi vẫn chưa được xử lý. Khu vực xảy ra sự cố vẫn còn mùi nồng nặc. Hiện vẫn chưa xác định được đây là loại chất lỏng gì? Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.