Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thùng chất lỏng nghi hóa chất đổ tràn ra đường ở Quảng Ngãi, bốc mùi gây cay mắt, nhức đầu

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông trên đường, xe đầu kéo gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng nghi hóa chất bị rơi chảy tràn ra đầy đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Nhiều thùng chất lỏng nghi hóa chất đổ tràn ra đường, bốc mùi nồng nặc.

Sáng 23/10, một sự cố giao thông đã xảy ra ngay tuyến đường Lê Lợi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân khu vực hoảng sợ khi nhiều thùng chứa chất lỏng nghi hóa chất bất ngờ đổ tràn ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40 cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 76F-006.19 kéo theo rơ-moóc 76R-009.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chở 7 thùng chất lỏng lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi đến trước số nhà 36 (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), xe bất ngờ gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng lớn rơi xuống mặt đường, đổ tràn ra khắp nơi.

tp-2462.jpg
tp-2463.jpg
tp-2460.jpg
Số chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc.

Số chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.

Một số hộ dân ở gần đó phải vội vàng đóng kín cửa, dùng khẩu trang bịt mũi để tránh hít phải mùi khó chịu. “Không biết chất lỏng đó là loại gì mà mùi kinh khủng lắm, đứng xa vẫn thấy cay mắt, nhức đầu”, một người dân sống ở gần đó nói.

tp-2467.jpg
tp-2466.jpg
Mùi hôi rất kinh khủng, xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.

Ghi nhận của PV, lượng chất lỏng tràn ra ngoài được đựng trong thùng có dung tích hơn 1.000 lít. Trên thành thùng được dán tờ giấy có chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu gồm: biểu tượng chất lỏng dễ cháy và biểu tượng chất ăn mòn, xuất xứ tại Trung Quốc, có hạn sử dụng đến 4/9/2026.

Tại hiện trường, số chất lỏng từ các thùng tràn ra ngoài tạo thành vệt loang kéo dài trên mặt đường. Mùi hôi rất kinh khủng, khiến người sống dân gần đó lo ngại có thể là chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe.

tp-2465.jpg
tp-2464.jpg
Trên thành thùng được dán tờ giấy có chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu gồm biểu tượng chất lỏng dễ cháy và biểu tượng chất ăn mòn...
tp-2461.jpg
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường tiến hành lập biên bản, phân luồng giao thông.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt hiện trường tiến hành lập biên bản, cũng như phân luồng giao thông.

Đến 8h10p các thùng chất lỏng bị rơi vẫn chưa được xử lý. Khu vực xảy ra sự cố vẫn còn mùi nồng nặc. Hiện vẫn chưa xác định được đây là loại chất lỏng gì? Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Ngọc
#Vụ rơi hóa chất trên đường #Chất lỏng nghi hóa chất độc hại #Ảnh hưởng môi trường và sức khỏe #Phản ứng của lực lượng chức năng #Nguy cơ cháy nổ và ăn mòn #Thông tin về hóa chất Glacial Acetic acid #Tình hình an ninh giao thông #Biện pháp xử lý sự cố hóa chất

Xem thêm

Cùng chuyên mục