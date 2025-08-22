Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tận thấy 200 người diễn tập xử lý sự cố rò rỉ hóa chất nhà máy nước ở Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Sáng 22/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2025 với sự tham gia của khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ... tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ).

tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-1.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, hoạt động hóa chất có vai trò quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. "Thực tiễn trong nước và trên địa bàn những năm qua đã ghi nhận một số sự cố hóa chất﻿ đáng tiếc, để lại nhiều bài học trong công tác quản lý và ứng phó. Việc triển khai diễn tập đem đến kinh nghiệm cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khi xảy ra sự cố", ông Trừ nói. Ảnh: G.T
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-2.jpg
Tình huống giả định là sự cố rò rỉ khí clo tại nhà kho chứa clo (diện tích khoảng 120m2) của Nhà máy nước Cầu Đỏ. Khoảng 900kg clo có nguy cơ rò rỉ ra môi trường.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-4.jpg
Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng ứng phó tại chỗ của nhà máy được báo động và triển khai công tác ứng phó cơ sở, tập trung xử lý sự cố, di tản công nhân và thông báo sự cố đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an TP Đà Nẵng), Trung tâm cấp cứu TP và các cơ quan liên quan.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-8.jpg
Sau khi xử lý ban đầu, nhận thấy sự cố vượt tầm xử lý của doanh nghiệp, lãnh đạo Nhà máy nước Cầu Đỏ đã xin sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-18.jpg
Lực lượng tiếp cận hiện trường được trang bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc, tiến hành tiếp cận phía trong nhà xưởng để cắt nguồn rò rỉ khí.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-7.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-12.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-15.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-13.jpg
Bên cạnh đó, nhóm bên ngoài đồng thời triển khai phun nước dạng mưa để ngăn chặn khí clo phát tán ra không khí, dùng bao cát khô đắp đê bao xung quanh để cô lập khu vực nước chảy tràn ra các mương thoát nước mưa.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-9.jpg
Các công nhân, nhân viên tham gia xử lý sự cố bị nhiễm độc do sự cố hóa chất được các y bác sĩ cấp cứu tại chỗ.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-10.jpg
Sau đó, Trung tâm cấp cứu TP đến hiện trường và tiếp cận người bị nạn﻿ từ khu vực sơ cấp cứu của Nhà máy nước Cầu Đỏ, chuyển đến bệnh viện.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-20.jpg
Khi nhận thấy sự cố rò rỉ 900kg hóa chất clo có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng, Chỉ huy hiện trường liên hệ, đề nghị sự hỗ trợ từ lực lượng Phòng Hóa (Quân khu 5) để cắm mốc khoanh vùng khu vực nhiễm độc, triển khai công tác tiêu độc làm sạch môi trường khu vực xảy ra sự cố hóa chất.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-23.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-22.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-21.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-24.jpg
Lực lượng Phòng Hóa tiếp tục khoanh vùng chống chảy tràn và dùng súng phun dung dịch hóa chất pha sẵn để trung hòa, giảm nồng độ hóa chất thoát ra môi trường.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-26.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-27.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-28.jpg
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-25.jpg
Sau khi hiện trường đã được làm sạch, các cán bộ của Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành lấy mẫu đất, nước và không khí để kiểm nghiệm.
tp-dien-tap-su-co-hoa-chat-14.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhìn nhận, những kinh nghiệm diễn tập sự cố sẽ là cơ sở cho các doanh nghiệp hoạt động hóa chất cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với từng loại sự cố hóa chất, đảm bảo công tác an toàn, hạn chế rủi ro, không để thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên﻿.
Giang Thanh
