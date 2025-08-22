Tận thấy 200 người diễn tập xử lý sự cố rò rỉ hóa chất nhà máy nước ở Đà Nẵng

TPO - Sáng 22/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2025 với sự tham gia của khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ... tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ).
Bên cạnh đó, nhóm bên ngoài đồng thời triển khai phun nước dạng mưa để ngăn chặn khí clo phát tán ra không khí, dùng bao cát khô đắp đê bao xung quanh để cô lập khu vực nước chảy tràn ra các mương thoát nước mưa.
Lực lượng Phòng Hóa tiếp tục khoanh vùng chống chảy tràn và dùng súng phun dung dịch hóa chất pha sẵn để trung hòa, giảm nồng độ hóa chất thoát ra môi trường.
Sau khi hiện trường đã được làm sạch, các cán bộ của Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành lấy mẫu đất, nước và không khí để kiểm nghiệm.