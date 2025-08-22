Tận thấy 200 người diễn tập xử lý sự cố rò rỉ hóa chất nhà máy nước ở Đà Nẵng

TPO - Sáng 22/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2025 với sự tham gia của khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ... tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ).