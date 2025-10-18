Thực hư chuyện người đàn ông mở đường 'bao vây' thao trường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tiền Lê
TPO - Ông Đài tự ý san, gạt đất để mở rộng con đường dài khoảng 1km lên núi Chư A, "bao vây" một thao trường tập bắn của địa phương.

tien-phong.jpg
Đường đất do ông Đài san ủi "bao vây" nơi diễn tập quân sự của địa phương.

Ngày 18/10, UBND phường Hội Phú (Gia Lai) cho biết, vừa có báo cáo về việc người dân tự ý san, gạt đất để mở rộng đường lên núi Chư A (địa phận tổ 4, phường Hội Phú).

Theo đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tổ tự quản của phường kiểm tra xác minh việc ông Phạm Vân Đài là người đại diện các hộ dân đang canh tác tại khu vực này tiến hành san gạt đường lên đỉnh núi Chư A.
Tại buổi làm việc, ông Đài có xuất trình 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 37.968,2m2 với mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác. Từ năm 2014, ông có mua nhiều thửa đất tại khu vực núi Chư A để sử dụng cho mục đích nông nghiệp (trồng chuối, cà phê, cây ăn trái, cây hàng năm khác).

2.jpg
4.jpg
ad.jpg
Đường đất được san ủi dài khoảng 1km.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ông Đài có thuê xe để san gạt đất, cải tạo đường lên núi, đồng thời san gạt cỏ cây hai bên đường và trong phần đất của mình. Tại buổi làm việc, ông Đài cam kết không tiếp tục san, gạt đất tại khu vực này.

1.jpg
Con đường hình chữ "C" xung quanh thao trường bắn.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường đã lập biên bản, yêu cầu ông Đài ngừng việc san ủi đường; tiếp tục cử cán bộ chuyên môn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt địa bàn, không để người dân tự ý cải tạo đất tại khu vực núi Chư A, nếu phát hiện vi phạm sẽ tham mưu UBND phường xử lý theo quy định.

Một lãnh đạo UBND phường Hội Phú thông tin, thao trường bắn là một phần đất dưới núi Chư A, khi nào bắn sẽ cắm cờ và canh gác.

Tiền Lê
