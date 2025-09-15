Thủ tướng: 'Tư duy của chúng ta phải thay đổi'

TPO - "Tư duy của chúng ta phải thay đổi. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Xây dựng luật cũng phải nghiên cứu, quán triệt tinh thần này", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Chiều 15/9, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng chủ trì Hội nghị về chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Lấy thực tiễn làm thước đo

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, cần có sự đoàn kết, thống nhất giữa Quốc hội, Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc xây dựng hệ thống pháp luật trên tinh thần nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng.



Đặc biệt, theo Thủ tướng, cần giải bài toán từ yêu cầu thực tiễn, cố gắng giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc. Các bộ, ngành cần phải nỗ lực, quyết liệt nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách thiết kế luật pháp chuyển đổi từ tư duy nặng về quản lý sang tư duy về kiến tạo và phục vụ. Đây là đòi hỏi rất cao trong giai đoạn hiện nay. Phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.

"Tư duy của chúng ta phải thay đổi. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Xây dựng luật cũng phải nghiên cứu, quán triệt tinh thần này", Thủ tướng nêu rõ.

'Thần tốc hành quân'

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp chỉ còn 1 tháng 5 ngày, rất ngắn, trong bối cảnh cuối năm các cơ quan đều phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ, nên phải nỗ lực cao nhất, bảo đảm chất lượng kỳ họp…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng.

"Chúng ta tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ Nhật trên tinh thần thần tốc hành quân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí với các ý kiến tại Hội nghị về việc không tiến hành chất vấn trực tiếp mà có thể thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết về giám sát, chất vấn trong nhiệm kỳ để Quốc hội thảo luận trong một buổi.

"Do tính chất đặc thù, đặc biệt của Kỳ họp này nên chúng ta sẽ thảo luận theo nhóm vấn đề như: nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, nhóm vấn đề về tư pháp, nhóm vấn đề về khoa học công nghệ... Dành một ngày để Quốc hội thảo luận, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao", Chủ tịch Quốc hội nêu.