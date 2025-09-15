Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

TPO - Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức từ 20h ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tổng kết tại Lễ bế mạc.

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sau 19 ngày mở cửa đón khách, triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức dừng đón khách từ 16h ngày 15/9. Lễ bế mạc được tổ chức từ 20h tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Dự Lễ bế mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; các vị khách quý đại diện các nước, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo người dân và bạn bè, du khách quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tổng kết tại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức liên quan đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

“Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của Cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công’ và tinh thần ‘biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể’, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh triển lãm thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Bên cạnh đó, triển lãm góp phần khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

“Tất cả không gian triển lãm đã hòa nhịp, tạo nên bức tranh tổng thể vừa mang đậm truyền thống lịch sử hào hùng, vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa, nhân văn sâu sắc, vừa được thể hiện trong khung cảnh màu sắc rực rỡ, âm thanh sôi động, ánh sáng lung linh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc luôn cuốn hút, hấp dẫn người tham quan, an ninh, an toàn được bảo đảm trong suốt thời gian triển lãm, góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia triển lãm. Ảnh: Như Ý.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, đồng thời tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - cội nguồn đưa đất nước vượt qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và vươn tới những thành tựu to lớn.

Triển lãm cũng nhấn mạnh nhân dân là chủ thể làm nên lịch sử, mọi thành quả đều do nhân dân tạo dựng và vì nhân dân phục vụ. Với sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa truyền thống và hiện đại, các không gian trưng bày tái hiện sinh động con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - lựa chọn đúng đắn, tất yếu của dân tộc Việt Nam.

Khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại sắp tới

Tại Lễ bế mạc, Thủ tướng nhấn mạnh triển lãm còn tôn vinh bản sắc văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin son sắt của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Đây là điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa khát vọng vươn cao, vươn xa của dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Sự thành công của triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai. Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của 'con cháu Lạc Hồng', bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ con người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

﻿ ﻿ ﻿ Các tiết mục nghệ thuật mở màn Lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Như Ý.

Khai mạc từ ngày 28/8, triển lãm là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đến ngày 15/9, đã có hơn 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm tại triển lãm. Trong đó, ngày 13/9 lượng du khách đạt kỷ lục với gần 1,3 triệu khách tham quan/ngày.

Triển lãm thành tựu đất nước có sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương, 16 doanh nghiệp nhà nước đầu tàu kinh tế và 94 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Triển lãm giới thiệu thành tựu trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...