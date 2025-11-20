Thủ tướng dự khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

TPO - Sáng 20/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Algiers của Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3km, nằm trên trục Đông-Tây đẹp nhất ở thủ đô Algiers, bên bờ Địa Trung Hải.

Đại lộ khởi đầu từ vị trí nơi các chiến sĩ cách mạng Algeria đã nổ phát súng đầu tiên vào tháng 11/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, để phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài 8 năm giành độc lập dân tộc cho nhân dân Algeria.

Theo TTXVN, tại khuôn viên trên Đại lộ Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành và đặt hoa tại Bia tưởng niệm thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bia tưởng niệm khắc ghi thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Người bằng tiếng Ả-rập và tiếng Việt.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Algeria. Người đã cùng các nhà cách mạng của Algeria và quốc tế sáng lập báo Le Paria (Người cùng khổ) vào năm 1922. Năm 1946, Người đến thăm thành phố Biskra, sau đó Người trở thành một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Algeria có nền tảng rất tốt đẹp và tương lai tươi sáng, đặc biệt trong chuyến thăm của Thủ tướng lần này, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, một mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị, anh em của hai đất nước.

Thủ tướng đề nghị các thế hệ người dân hai nước tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thế hệ mai sau để tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước; đồng thời trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Algeria, nhất là nhân dân thủ đô Algiers đã dành tình cảm đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đất nước và con người Việt Nam.