Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng dự khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 20/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Algiers của Algeria.

ttg.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3km, nằm trên trục Đông-Tây đẹp nhất ở thủ đô Algiers, bên bờ Địa Trung Hải.

Đại lộ khởi đầu từ vị trí nơi các chiến sĩ cách mạng Algeria đã nổ phát súng đầu tiên vào tháng 11/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, để phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài 8 năm giành độc lập dân tộc cho nhân dân Algeria.

Theo TTXVN, tại khuôn viên trên Đại lộ Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành và đặt hoa tại Bia tưởng niệm thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bia tưởng niệm khắc ghi thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Người bằng tiếng Ả-rập và tiếng Việt.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Algeria. Người đã cùng các nhà cách mạng của Algeria và quốc tế sáng lập báo Le Paria (Người cùng khổ) vào năm 1922. Năm 1946, Người đến thăm thành phố Biskra, sau đó Người trở thành một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

img5551-1763640041995725497745.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Algeria có nền tảng rất tốt đẹp và tương lai tươi sáng, đặc biệt trong chuyến thăm của Thủ tướng lần này, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, một mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị, anh em của hai đất nước.

Thủ tướng đề nghị các thế hệ người dân hai nước tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thế hệ mai sau để tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước; đồng thời trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Algeria, nhất là nhân dân thủ đô Algiers đã dành tình cảm đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đất nước và con người Việt Nam.

Sáng 20/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria (Hạ viện) Ibrahim Boughali.

Bình Giang
#Algeria #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh #Hợp tác Việt Nam - Algeria #Quan hệ Việt Nam - Algeria

Xem thêm

Cùng chuyên mục