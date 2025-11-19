Việt Nam và Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

TPO - Sáng 19/11 (giờ địa phương), ngay sau cuộc hội đàm tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, đồng thời chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Nền tảng tình cảm đặc biệt

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Algeria trong tháng 11 lịch sử, khởi đầu cuộc kháng chiến, giành độc lập của nhân dân Algeria (ngày 1/11/1954), cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của cá nhân Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Algeria.

Hai Thủ tướng tại cuộc hội đàm. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, trải qua hơn 6 thập niên hợp tác hữu nghị, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng bày tỏ xúc động và tự hào trước tình cảm đặc biệt mà người dân Algeria dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tên của Người được đặt tên cho hai đại lộ lớn tại thủ đô Algiers và tỉnh Oran.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng giành độc lập của nhân dân Algeria.

Thủ tướng Sifi Ghrieb khẳng định, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm định hình quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường.

Thủ tướng Sifi Ghrieb bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong các lĩnh vực khác nhau. Với quan hệ mang tính ngoại lệ giữa hai nước, trên cơ sở những điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau, hợp tác kinh tế - thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang đứng trước những cơ hội rộng mở và Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi.

Thủ tướng Algeria khẳng định quyết tâm của Chính phủ Algeria, với sự chỉ đạo của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, trong việc duy trì, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước, được vun đắp từ lịch sử cùng đấu tranh cho độc lập, tự do của hai dân tộc.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm củng cố nền tảng chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, thông qua các cơ chế hợp tác hiện có.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp ưu tiên triển khai các nhóm giải pháp, bao gồm thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và dành ưu tiên cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mở rộng đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của Algeria, là biểu tượng thành công cho hợp tác hai nước; thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở cửa thị trường hai nước cho mặt hàng thế mạnh của nhau, tăng cường trao đổi thương mại, bảo đảm cân bằng lợi ích của hai nước, đề nghị Algeria hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án chuyển đổi số, doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực viễn thông.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh trở thành một trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước, tham gia triển lãm quốc phòng của nhau, hợp tác an ninh mạng, đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục về truyền thống lịch sử nhằm tôn vinh thế hệ đi trước, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết thắm thiết, gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ và nhân dân hai nước. Thủ tướng đề nghị phía Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tích cực thành lập các tiểu ban hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục đào tạo, hợp tác về lao động và các lĩnh vực chuyên ngành khác; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác về các lĩnh vực quan trọng bằng các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Algeria ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khu vực và các quốc gia thành viên, như Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Ả-rập.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, cùng nhau thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, nâng cao vai trò, vị thế của các nước đang phát triển, tăng cường hợp tác giữa các nước đang phát triển về khoa học – công nghệ, chuyển đối số và các lĩnh vực phát triển mới.

Trên tinh thần đoàn kết quốc tế và thượng tôn pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực gìn giữ hoà bình.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đề nghị Algeria ủng hộ lập trường của ASEAN, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Algeria nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Algeria phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết và định hướng hợp tác trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Sifi Ghrieb sớm thăm chính thức Việt Nam.