Tổng thống Algeria khẳng định tình cảm sâu đậm với Việt Nam

TPO - Chiều 19/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Cuộc hội kiến diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Algeria tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và Nhà nước Algeria đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria năm 1958, Việt Nam luôn trân trọng sợi dây gắn kết bền chặt, tình hữu nghị anh em chí tình, chí nghĩa giữa hai nước, được hun đúc từ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng được sống trong tự do, thịnh vượng.

Chia sẻ kết quả hội đàm rất thành công giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dù cho thời gian thay đổi, thế giới thay đổi nhưng có điều không bao giờ thay đổi đó là sự gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam và Algeria khi đã luôn bên nhau, đồng cam cộng khổ trong những lúc khó khăn nhất và giờ đây, hai nước lại càng cần phải đoàn kết để phát triển, để dựng xây hai đất nước hùng cường, người dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune xúc động khi được nghe lại kỷ niệm giữa lãnh đạo hai nước, nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Algeria, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, nâng tầm quan hệ hai nước.

Tổng thống khẳng định tình cảm đối với Việt Nam luôn sâu đậm trong cá nhân Tổng thống và trong trái tim nhân dân Algeria; đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Algeria là tài sản chung vô giá cần được gìn giữ, phát huy, nâng lên tầm cao mới phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Với quan hệ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, Thủ tướng cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Hai bên cần ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng mong Tổng thống Abdelmadjid Tebboune chỉ đạo Quốc hội Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng các dự án khai thác chế biến dầu mỏ.

Về an ninh lương thực, với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác dệt may, sản xuất tơ sợi để xuất khẩu sang thị trường châu Phi và châu Âu.

Về sản xuất nông nghiệp, chế biến hải sản, hai bên có thể kết hợp tài nguyên của Algeria với trí tuệ của Algeria và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác phục vụ nhân dân Algeria và xuất khẩu sang các nước châu Phi.

Hai nước cần tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó có hợp tác an ninh mạng, an ninh phi truyền thống và làm mới các lĩnh vực hợp tác trước đây như cử chuyên gia y tế, giáo dục, thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì truyền thống hợp tác, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: VGP

Thúc đẩy hợp tác vũ trụ, dược phẩm, du lịch

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhấn mạnh Việt Nam và Algeria có sự gắn bó máu thịt, sự gần gũi giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Với nền tảng quan hệ bền chặt, hai bên cần thiết lập cơ chế chiến lược để giám sát và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược vừa mới được thiết lập.

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những đề xuất hết sức thiết thực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cho rằng hai nước còn nhiều lĩnh vực để ưu tiên thúc đẩy hợp tác, từ hợp tác vũ trụ, dược phẩm đến sản xuất chè, sản xuất linh kiện, du lịch.

Tổng thống Algeria khẳng định sẽ ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo các cơ quan chức năng Algeria phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận và chương trình hợp tác, sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng những dự án, hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống đã chỉ đạo rất chiến lược nhưng cũng rất cụ thể và hai nước sẽ cụ thể hóa trên tinh thần hợp tác không có giới hạn, không có cản trở.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Abdelmadjid Tebboune sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Algeria vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường thăm Algeria.

Ngay sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin với báo chí về kết quả hội kiến với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, nhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Algeria trong thời gian tới.