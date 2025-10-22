Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan phải giải trình về cáo buộc liên quan đến lừa đảo

Bình Giang

TPO - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong nộp giải trình bằng văn bản, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. (Ảnh: The Nation)

Thủ tướng Anutin cho biết, trước đó ông Vorapak đã dự định lên tiếng trên trang Facebook cá nhân và tổ chức họp báo, nhưng ông yêu cầu phải báo cáo chính thức bằng văn bản, báo The Nation đưa tin.

Ngày 21/10, Thủ tướng Anutin khẳng định trước nội các, rằng xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến cần được coi là ưu tiên quốc gia. Ông cho biết Đại sứ Mỹ tại Thái Lan gần đây đã gặp ông để bàn về các hoạt động phối hợp truy quét tội phạm mạng xuyên biên giới.

Sau Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC sắp tới, các chuyên gia an ninh mạng từ Mỹ sẽ tới Thái Lan để tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia.

Thủ tướng Anutin cũng bác bỏ thông tin cho rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas đã bổ nhiệm ông Vorapak làm chủ tịch một ủy ban mới phụ trách truy vết mạng lưới tài chính liên quan đến các băng nhóm lừa đảo.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh ông đích thân đứng đầu Ủy ban quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm công nghệ, còn công tác điều tra thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp.

Khi được hỏi liệu những cáo buộc liên quan đến các thành viên nội các có ảnh hưởng đến sự ổn định của chính phủ hay không, ông Anutin tuyên bố: “Nếu ai bị phát hiện có tội, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức”.

Về vấn đề tước quốc tịch những người tham gia các đường dây lừa đảo, Thủ tướng Thái Lan xác nhận “một số cá nhân đang bị xem xét” và kết quả sẽ sớm được công bố.

Khi được hỏi liệu Thái Lan có điều tra các cá nhân liên quan đến Tập đoàn Prince hay không, ông Anutin cho biết: “Chúng tôi đang điều tra tất cả mọi người”.

Tuần trước, Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Tập đoàn Prince và ông chủ Chen Zhi của tập đoàn này với cáo buộc lừa đảo, đồng thời tịch thu số bitcoin tương đương khoảng 15 tỷ USD.

The Nation
