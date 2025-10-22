Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

TPO - Một quan chức cấp cao Thái Lan bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia đã tuyên bố từ chức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. (Ảnh: Nation Thailand)

Trong cuộc họp báo ngày 22/10 tại Bangkok, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong phủ nhận cáo buộc rằng ông và vợ có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Ông cho biết sẽ đệ đơn kiện đối với những người đưa ra cáo buộc này.

"Đã có những cáo buộc tôi liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Tôi muốn khẳng định mình chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nào, ở Campuchia hay bất kỳ nơi nào khác", ông tuyên bố.

Ông cũng phủ nhận mọi mối liên hệ với BIC Group hoặc Ngân hàng BIC Campuchia, những đơn vị bị cáo buộc tham gia các âm mưu lừa đảo. "Tôi không có mối quan hệ nào với cả hai tổ chức này và mong đợi sẽ có các thủ tục pháp lý thích hợp để xác minh sự thật", ông nói.

Ông Vorapak thừa nhận đã gặp Yim Leak - Chủ tịch BIC Group, nhưng ông chưa bao giờ làm giám đốc, cố vấn hoặc tư vấn cho Ngân hàng BIC Campuchia, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ khoản thanh toán hay thù lao nào. Ông cho biết, ảnh và tên của ông đã bị sử dụng mà ông không hề hay biết.

Thứ trưởng Vorapak từ chức một ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu ông giải trình về những lùm xùm nói trên.

Trước đó, ông Vorapak đã được Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas chỉ định lãnh đạo một lực lượng đặc nhiệm theo dõi dòng tiền liên quan đến các trung tâm lừa đảo.

Trong một bài đăng trên Facebook chỉ vài giờ trước cuộc họp báo ngày 22/10, ông Vorapak gọi những cáo buộc này là "sai sự thật và có động cơ chính trị”, là "một phần của một chiến dịch bôi nhọ có tổ chức". Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết công việc của ông đã bị gián đoạn vì phải phản hồi những cáo buộc này.

"Thật không may khi một số người liên quan lại là những người tôi từng kính trọng", ông nói trong bài đăng. "Nhưng thiên kiến ​​chính trị dường như đã làm lu mờ mắt phán đoán của họ”.

Ông Vorapak cho biết đã nêu ý tưởng từ chức với Thủ tướng Anutin trước cuộc họp báo. Ông khẳng định không hề bị ép buộc phải từ chức.