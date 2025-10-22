Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức cấp cao Thái Lan bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia đã tuyên bố từ chức.

cu0qgzv2fa5cl1fce7bd.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong. (Ảnh: Nation Thailand)

Trong cuộc họp báo ngày 22/10 tại Bangkok, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong phủ nhận cáo buộc rằng ông và vợ có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Ông cho biết sẽ đệ đơn kiện đối với những người đưa ra cáo buộc này.

"Đã có những cáo buộc tôi liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Tôi muốn khẳng định mình chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nào, ở Campuchia hay bất kỳ nơi nào khác", ông tuyên bố.

Ông cũng phủ nhận mọi mối liên hệ với BIC Group hoặc Ngân hàng BIC Campuchia, những đơn vị bị cáo buộc tham gia các âm mưu lừa đảo. "Tôi không có mối quan hệ nào với cả hai tổ chức này và mong đợi sẽ có các thủ tục pháp lý thích hợp để xác minh sự thật", ông nói.

Ông Vorapak thừa nhận đã gặp Yim Leak - Chủ tịch BIC Group, nhưng ông chưa bao giờ làm giám đốc, cố vấn hoặc tư vấn cho Ngân hàng BIC Campuchia, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ khoản thanh toán hay thù lao nào. Ông cho biết, ảnh và tên của ông đã bị sử dụng mà ông không hề hay biết.

Thứ trưởng Vorapak từ chức một ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu ông giải trình về những lùm xùm nói trên.

Trước đó, ông Vorapak đã được Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas chỉ định lãnh đạo một lực lượng đặc nhiệm theo dõi dòng tiền liên quan đến các trung tâm lừa đảo.

Trong một bài đăng trên Facebook chỉ vài giờ trước cuộc họp báo ngày 22/10, ông Vorapak gọi những cáo buộc này là "sai sự thật và có động cơ chính trị”, là "một phần của một chiến dịch bôi nhọ có tổ chức". Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết công việc của ông đã bị gián đoạn vì phải phản hồi những cáo buộc này.

"Thật không may khi một số người liên quan lại là những người tôi từng kính trọng", ông nói trong bài đăng. "Nhưng thiên kiến ​​chính trị dường như đã làm lu mờ mắt phán đoán của họ”.

Ông Vorapak cho biết đã nêu ý tưởng từ chức với Thủ tướng Anutin trước cuộc họp báo. Ông khẳng định không hề bị ép buộc phải từ chức.

Minh Hạnh
Bloomberg, Nation
#Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong #từ chức #đường dây lừa đảo #Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục