Thủ khoa A01 toàn quốc sở hữu SAT 1600 và IELTS 8.0: Được Samsung tài trợ sang Hàn Quốc học ngành Khoa học máy tính

SVO - Với tổng điểm 38,25 cùng mức điểm xuất sắc 29,75 ở tổ hợp A01, Hoàng Hương Giang (học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của Hà Nội, đồng thời là thủ khoa A01 toàn quốc. Chia sẻ với phóng viên Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Giang cho biết dự định sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu hành trình bốn năm theo học ngành Khoa học Máy tính tại ngôi trường danh giá KAIST.

Tại kỳ thi năm nay, Hoàng Hương Giang ghi dấu ấn với bảng điểm vô cùng ấn tượng gồm Toán 9,75, Ngữ văn 8,5, Vật lý 10 và Ngoại ngữ 10. Đặc biệt, với 29,75 điểm tổ hợp A01, Hương Giang cùng với Nguyễn Trung Thái Sơn, học sinh lớp 12A2 Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, đã trở thành hai thủ khoa toàn quốc ở khối thi này.

Chia sẻ với phóng viên về khoảnh khắc nhận kết quả thi, Hương Giang cho biết bản thân cảm thấy rất vui mừng và biết ơn. Dù điểm số đạt được nằm trong dự tính, danh hiệu thủ khoa vẫn mang lại cho em đôi chút bất ngờ vì ban đầu em nghĩ sẽ có nhiều bạn làm bài tốt hơn mình. Người đầu tiên em báo tin vui là mẹ và các thành viên trong gia đình.

Nhìn lại hành trình học tập, nữ thủ khoa sở hữu chuỗi thành tích vô cùng đáng nể. Trước kỳ thi tốt nghiệp, bạn đã đạt điểm số tuyệt đối SAT 1600/1600 và IELTS 8.0. Với môn Toán là thế mạnh, Giang từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp Đại học Sư phạm, và giải Ba học sinh giỏi môn Toán năm lớp 10. Ngoài ra, nữ sinh còn tích cực tham gia và gặt hái nhiều huy chương tại các kỳ thi Olympic tư nhân cũng như các giải thưởng về sản phẩm STEM.

Hoàng Hương Giang, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của Hà Nội, đồng thời là thủ khoa A01 toàn quốc.

Khác với hình dung về một học sinh thức khuya dậy sớm để cày cuốc, chiến lược của Hương Giang mang tính dài hạn và bài bản. Nữ sinh đã xác định mục tiêu và khối thi từ năm lớp 10 dựa trên sở thích và năng lực cá nhân. Quan điểm học tập cốt lõi của Giang là xây dựng một nền tảng vững chắc từ sớm. Kiến thức nền được bạn tích lũy từ cấp hai và củng cố trong suốt năm lớp 10 và lớp 11. Nhờ vậy, khi bước vào giai đoạn nước rút, Giang chỉ cần rà soát lại kiến thức, giải đề để làm quen cấu trúc chứ không phải học nhồi nhét.

Chia sẻ về phương pháp tự học, Giang thường chủ động mở rộng nguồn tài liệu thông qua mạng internet và bạn bè. Em thường xuyên xem các bài giảng, video chữa đề của các giáo viên trực tuyến để nghe giải thích chi tiết đề thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, em chủ động mượn giáo trình và xin thêm bài tập từ các giáo viên. Kết hợp với việc hoàn thành các bài tập nâng cao do cô giáo trên lớp giao, Giang tự luyện tập ở nhà và đối chiếu đáp án để tự chấm điểm và rút kinh nghiệm.

Sự tự giác và tính kỷ luật cao là chìa khóa giúp Hương Giang cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Nữ thủ khoa cho biết, ngay cả trong những giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất, em hiếm khi học đến 10 tiếng mỗi ngày, thường thời lượng học chỉ ở mức tối đa 8 tiếng hoặc ít hơn. Quy tắc bất di bất dịch của Giang là tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu và tuyệt đối không sa đà vào mạng xã hội. Nữ sinh nhấn mạnh rằng việc tự nhủ xin thêm vài phút để lướt điện thoại rất dễ khiến bản thân bị cuốn theo, từ đó phá vỡ toàn bộ kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình ôn thi, áp lực lớn nhất của Giang không đến từ điểm số mà đến từ nỗi sợ chưa làm hết khả năng và sẽ phải tiếc nuối. Để giữ tâm trí bình thản, em chọn tập Yoga và đọc sách. Những phương pháp này giúp em cân bằng lại cảm xúc, xoa dịu tâm trí và duy trì trạng thái tâm lý ổn định trước những kỳ thi lớn.

Hương Giang khẳng định, môi trường tại Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đóng vai trò mang tính quyết định đến thành tích của mình. Cách các thầy cô giảng dạy đi sâu vào bản chất giúp học sinh hiểu tận gốc rễ vấn đề, từ đó bạn có thể tự suy luận và chứng minh ngay cả khi đề thi biến hóa hay đưa ra những câu hỏi khó. Bên cạnh đó, việc học tập cùng những người bạn xuất sắc, có tinh thần cạnh tranh cao cũng là động lực thúc đẩy Giang không ngừng tiến lên, không cho phép bản thân tự mãn khi đạt điểm cao hay nản lòng khi gặp kết quả chưa như ý.

Động lực vươn lên của Giang xuất phát từ chính kỳ vọng của bản thân cùng với sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. Về định hướng tương lai, nữ thủ khoa A01 toàn quốc cho biết bạn có niềm đam mê lớn với lĩnh vực Khoa học Máy tính. Tại Việt Nam, Giang đặt nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, với việc xuất sắc giành được học bổng toàn phần do Samsung tài trợ (học bổng toàn phần cho bốn năm học tại trường KAIST, Hàn Quốc), Hương Giang dự định sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu hành trình bốn năm theo học ngành Khoa học Máy tính tại ngôi trường danh giá KAIST.

Ảnh: NVCC