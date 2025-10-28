Thu hồi thông báo gây tranh cãi về độc quyền thu gom rác trong KCN Tân Tạo

TPO - Sau khi bị phản ánh về việc buộc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo chỉ được ký hợp đồng thu gom rác với một đơn vị trực thuộc của mình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco)- đơn vị là chủ đầu tư khu công nghiệp này đã chính thức ra văn bản thu hồi thông báo số 37 và gửi lời xin lỗi đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Khu Công nghiệp Tân Tạo. Ảnh: Hữu Huy

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2025, Itaco - chủ đầu tư KCN Tân Tạo (phường Tân Tạo, TPHCM) đã phát hành Thông báo số 37/TB-ITACO 25 yêu cầu các doanh nghiệp trong khu chấm dứt hợp đồng thu gom rác với đơn vị bên ngoài, đồng thời chỉ được ký hợp đồng với Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ – Kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng Tân Tạo (Taserco), một công ty thành viên của Itaco. Động thái này gây bức xúc và lo ngại về khả năng độc quyền dịch vụ trong khu công nghiệp.

Thông báo còn nêu rõ: “Kể từ ngày 31/10/2025, lực lượng an ninh trật tự sẽ không cho phép xe thu gom rác của đơn vị khác hoạt động trong khu công nghiệp".

Sau khi rà soát các quy định pháp luật và ý kiến của Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM (HEPZA), Itaco thừa nhận nội dung thông báo trước đó “chưa hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành” và có thể gây hiểu nhầm.

Itaco ra văn bản thu hồi thông báo số 37/TB-ITACO 25.

“Itaco chính thức thu hồi Thông báo số 37/TB-ITACO 25 kể từ ngày ký văn bản này. Mọi hướng dẫn, quy định trong văn bản nêu trên không còn hiệu lực thi hành. Itaco thành thật xin lỗi các doanh nghiệp vì sự bất tiện có thể đã gây ra trong thời gian qua”- văn bản mới nhất của Itaco nêu.

Doanh nghiệp này đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, tăng cường thẩm định pháp lý trước khi ban hành văn bản và sẽ phối hợp với các đơn vị thu gom rác để triển khai hoạt động “trên tinh thần hợp tác, hài hòa lợi ích, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững” trong KCN Tân Tạo.

Thông báo số 37 ngày 1/10/2025 của Itaco bị phản ứng dữ dội

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, sau khi nhận được văn bản của Itaco vào đầu tháng 10/2025, nhiều doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo đã phản ánh và cho rằng chủ đầu tư hạ tầng đang tự cho mình quyền quản lý thay cơ quan chức năng, can thiệp vào hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp khác; vi phạm Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp và Luật Bảo vệ môi trường.

Một đơn vị có đầy đủ giấy phép hành nghề, nhiều năm cung cấp dịch vụ thu gom rác cho các doanh nghiệp tại KCN Tân Tạo đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng và cho rằng, công ty đang thực hiện thu gom - vận chuyển rác theo đúng quy định, nộp đầy đủ các khoản phí, thuế, bảo hiểm, và tuân thủ quy chuẩn môi trường nên thông báo của chủ đầu tư hạ tầng KCN Tân Tạo (Itaco) có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần làm rõ căn cứ pháp lý của “quyền độc quyền” này.

Bà Nguyễn Võ Minh Thư - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM cho biết, vừa qua ban đã tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo) về nội dung Thông báo số 37 ngày 1/10/2025 của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco).

Sau đó, Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM đã có văn bản số 2824 ngày 21/10/2025 gửi đến các bên liên quan để phản hồi và hướng dẫn thực hiện.

“Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Cạnh tranh, chủ đầu tư khu công nghiệp không được quyền chỉ định một đơn vị duy nhất thực hiện dịch vụ thu gom rác trong khu. Việc Itaco ra Thông báo số 37 là không phù hợp với quy định của pháp luật”- bà Thư khẳng định.

Bà Thư cho biết thêm, hiện nay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có quyền tự do lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ theo cơ chế cạnh tranh bình đẳng, bao gồm cả việc chọn nhà thu gom rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường.

“Ban Quản lý đã yêu cầu Itaco không thực hiện nội dung trong Thông báo số 37, đồng thời không được ngăn cản hoạt động của các đơn vị thu gom rác đã ký hợp đồng hợp pháp với doanh nghiệp trong khu”- bà Thư thông tin.

Đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM cũng nhấn mạnh, các đơn vị thu gom rác phải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn môi trường khi hoạt động trong khu công nghiệp.

“Các phương tiện, thiết bị phải đảm bảo kỹ thuật, không để rơi vãi chất thải rắn, phát tán bụi hoặc mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường. Khi vận chuyển đến trạm trung chuyển hoặc điểm tập kết phải tuân thủ quy định về vệ sinh, mỹ quan và an toàn môi trường. Do đó, Ban Quản lý cũng yêu cầu Itaco phối hợp với các đơn vị dịch vụ thu gom rác thống nhất phương án thu gom để đảm bảo vấn đề về môi trường, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích hợp tác giữa các bên”, bà Thư cho biết thêm.