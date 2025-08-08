ThS.BSNT Phùng Thế Thông: 'Học để phát triển bản thân và có thể đem lại hy vọng cho người khác'

SVO - Phùng Thế Thông là 1 trong 90 thủ khoa tốt nghiệp tại các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Hà Nội được tuyên dương vào năm 2021. Vừa qua, sau chặng đường học tập với đầy thử thách, chàng trai sinh năm 1997 tiếp tục tốt nghiệp chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư với GPA 3.77.

Bác sĩ nội trú Phùng Thế Thông nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Dược -

﻿ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bước ra vùng an toàn, đặt từng mục tiêu nhỏ

Sinh năm 1997, từng là học sinh khối chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phùng Thế Thông - chàng trai quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) mang trong mình ước mơ khoác áo blouse trắng từ sớm. Năm 2015, Thế Thông được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và bắt đầu hành trình theo đuổi ngành Y với đầy quyết tâm.

Điểm tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa GPA 3.59 và Bác sĩ nội trú GPA 3.77 không phải điều khiến Thông nhắc đến đầu tiên khi chia sẻ về hành trình học tập của mình. Với cậu bạn, quan trọng hơn cả là sự trưởng thành qua từng đêm trực, từng lần đối mặt với ca bệnh nặng, từng lần loay hoay giữa lý thuyết và thực tiễn.

Phùng Thế Thông là học viên tốt nghiệp loại giỏi khóa đầu tiên chương trình bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Có những ca bệnh không còn nhiều hy vọng. Những đêm trực dài, mình đã từng hoang mang, từng cảm thấy bế tắc. Nhưng cũng chính lúc đó, mình học được cách lắng nghe, quan sát nhờ thầy cô và các anh chị đi trước. Những điều học được giúp mình trưởng thành hơn, rèn luyện sự điềm tĩnh và thấu hiểu hơn giá trị của từng giờ phút được sống”, Thông tâm sự.

Học để hiểu, không học chỉ để qua môn là quan điểm mà Thông theo đuổi trong suốt chặng đường trở thành một bác sĩ. Từ những buổi thuyết trình tự ép bản thân vượt ra khỏi vùng an toàn, đến việc đặt ra từng mục tiêu nhỏ mỗi ngày, chàng bác sĩ trẻ học cách cân bằng giữa kiến thức chuyên môn và sức khỏe tinh thần.

“Tốt nghiệp chương trình Bác sĩ nội trú sau 3 năm là một niềm vui lớn với mình. Nhưng điều mình trân quý hơn cả là những trải nghiệm, những bài học và đặc biệt là sự đồng hành của thầy cô, đồng nghiệp và gia đình”, Thông chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến Thông xúc động nhất không nằm ở bảng điểm, cũng không đến từ những kỳ thi mà đó là khi bệnh nhân gọi cậu là “bác sĩ trẻ”, ngay cả khi Thông vẫn đang trong quá trình học. “Việc tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân ung thư, nghe những câu chuyện thật, chứng kiến sự ra đi… khiến mình hiểu ra nhiều điều. Lúc đó, mình nhận ra bản thân không chỉ học vì thành tích mà là học để xứng đáng với sự tin cậy, học để có thể đem lại hy vọng cho người khác”, Thông bộc bạch.

Chính những trải nghiệm đó đã thôi thúc Thông không ngừng học hỏi, “đào sâu” kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng sự tận tụy.

Kiên trì và không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ

Với Thông thành công không đến từ khoảnh khắc bứt phá mà từ sự kiên trì và bền bỉ mỗi ngày, kể cả khi không có cảm hứng, kể cả khi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt: “Mình có thể không phải người quá xuất sắc từ đầu, nhưng mình xác định rõ mục tiêu và kiên trì với kế hoạch nhỏ từng ngày, kể cả khi không có hứng, kể cả khi cảm thấy không tiến bộ rõ ràng. Có giai đoạn mình cảm thấy kiến thức quá rộng, tương lai thì chưa chắc chắn trong khi bản thân còn nhiều thiếu sót. Mình đã thử thay đổi cách tiếp cận: ngừng so sánh với người khác, bắt đầu từ những việc nhỏ, đặt mục tiêu từng ngày, học vừa đủ và nghỉ đúng lúc”.

Trong quá trình học tập, Thế Thông đã tham gia nhiều hội nghị và hội thảo chuyên ngành

﻿ Ung thư để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn.

Thông tâm niệm: sống có ích trong thời đại này không nhất thiết phải làm điều lớn lao mà trước hết cần hiểu rõ giá trị cá nhân và không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ. “Không phải ai cũng có thể làm những điều lớn lao, nhưng ai cũng có thể sống có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Cố gắng hiểu bản thân và không ngừng học hỏi. Dám nói, dám lên tiếng vì điều đúng, mặc dù thời đại số có nhiều quan điểm trái chiều, nhưng nếu người trẻ có tư duy phản biện, văn hóa tranh luận và đủ dũng khí để bảo vệ cái đúng thì xã hội sẽ có nhiều tiếng nói chất lượng hơn, bớt những điều độc hại”, bác sĩ trẻ bày tỏ.

Là một bác sĩ trẻ, cậu bạn cho rằng trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ trong phòng khám hay bệnh viện mà còn là người lan tỏa tri thức y tế đến cộng đồng một cách đúng đắn, có trách nhiệm trong việc truyền tải kiến thức và điều trị, có chọn lọc giữa thời đại bùng nổ thông tin.

Câu nói Thế Thông yêu thích là: ‘Ai cũng có thể dạy ta một điều gì đó’. “Khi làm nghề y hay học thuật, sự khiêm tốn trong tri thức giúp mình không ngừng tiến bộ. Mình vẫn luôn học từ thầy cô, bạn bè, bệnh nhân từ những điều nhỏ nhất”, Thế Thông chia sẻ.

Ảnh NVCC