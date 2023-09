Thông tin mới nhất vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

TPO - Đến ngày 14/9, lực lượng chức năng ghi nhận có 141 người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An, trong đó có 33 người nước ngoài gồm Úc, Anh, Nhật, Chi Lê và 1 người Việt Nam quốc tịch Đức.

Chiều 14/9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An), cơ quan chức năng ghi nhận thêm nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện.

Cụ thể, tổng số người bị ngộ độc ghi nhận đến sáng 14/9 là 141 người (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoài tỉnh), ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại.

Hiện, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An (36 ca), tại Trung tâm Y tế thành phố Hội An (10 ca), tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (23 ca), tại Phòng khám đa khoa Khang Cường, thành phố Hội An (28 ca), tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Quảng Nam (5 ca), tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên (3 ca); tại 3 bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng (36 ca).

“Tình trạng hiện nay, đa số các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định. Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại thành phố Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, khoảng 7 - 10 ngày sẽ có kết quả” - ông Mười thông tin.

Ngành chức năng cũng yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Đồng thời hướng dẫn cơ sở liên hệ với các cơ sở điều trị để chịu các chi phí cho việc điều trị người bị ngộ độc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm.

Các cơ sở y tế khẩn trương cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nói trên.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin, hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Theo lời kể của các bệnh nhân, họ đều có ăn bánh mì Phượng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn kiểm tra tiệm bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP. Hội An).

Kết quả ban đầu, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt)

Thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc bao gồm bánh mì (pa tê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi (trứng gà + dầu ăn), dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

Ngày 11/9, cơ sở này đã bán 1.920 ổ bánh mì.

Chiều 13/9, của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam cần chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc.