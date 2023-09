Nạn nhân ngộ độc do ăn bánh mì Phượng Hội An tăng liên tục, tiệm tạm dừng hoạt động

TPO - Đến cuối giờ chiều 13/9 đã ghi nhận có 91 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An. Cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng Hội An đến thời điểm 16h30 ngày 13/9 đã ghi nhận 91 ca, trong đó 32 ca đã xuất viện, 1 ca phải chuyển ra Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP. Hội An) đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, khu vực sơ chế của cơ sở này chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác.

Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt).

Đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan để gửi kiểm nghiệm. Thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc bao gồm bánh mì (pa tê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi (trứng gà + dầu ăn), dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

Ngành chức năng yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hộ kinh doanh Bánh mì Phượng đến khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền. Đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm đã tiến hành lấy mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan để gửi kiểm nghiệm. Khi có kết quả đoàn điều tra sẽ kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.