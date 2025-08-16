Thông tin bất ngờ về nữ võ sĩ đai đen nhị đẳng karatedo Đặng Trần Xuân Nhàn

TPO - Nữ võ sĩ đai đen nhị đẳng karatedo Đặng Trần Xuân Nhàn (SN 1998) gây ấn tượng mạnh cho người đối diện trên hành trình thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc. Với châm ngôn “Cho đi là còn mãi”, Nhàn luôn có mặt ở những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều gian khó.

Nhàn chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở Thanh Chương (nay là xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) – vùng đất nắng gió khắc nghiệt, nơi bão lũ gần như là một phần quen thuộc của đời sống, vì thế, cô luôn có sự đồng cảm đặc biệt với bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Là cô gái có cá tính mạnh mẽ, sự tự lập, từ lúc học cấp 2, Nhàn đã tập buôn bán online từ tấm thẻ bài, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép đến mỹ phẩm. Vì thế, từ năm lớp 9, cô đã có thể tự chủ tài chính.

Đặng Trần Xuân Nhàn đam mê võ thuật, với đai đen nhị đẳng Karatedo

Năm 2015, Nhàn đăng ký học Karatedo, là học viên nữ duy nhất của lớp, kiên trì bám tập khi lớp chỉ còn 4 người. Từng bước, Nhàn giành đai đen nhị đẳng, đủ khả năng trở thành huấn luyện viên. Võ thuật không chỉ giúp cô mạnh mẽ, tự tin hơn mà còn rèn cho Nhàn ý chí bền bỉ để bước qua thử thách. Năm 2023, cô cùng một người thầy mở lớp dạy võ ở Đồng Nai. Song song, Nhàn bắt đầu kinh doanh.

Đặng Trần Xuân Nhàn trao quà cho người dân ở vùng sâu, vùng xa

Niềm vui của cô gái trẻ khi mang những món quà đến hỗ trợ, tiếp sức cho bà con vùng sâu, vùng xa

Năm 2020, giữa những khó khăn do thiên tai và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Nhàn đã đứng ra kêu gọi anh em, bạn bè, người thân quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tận tay những người cần. Ban đầu, đó chỉ là những chuyến xe nhỏ, chở vài bao gạo, vài thùng mì. Nhưng tình thương lan tỏa, cộng đồng cùng chung tay, quy mô thiện nguyện ngày một lớn, lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành khác.

Trên trang zalo và facebook cá nhân của Nhàn hầu hết đăng tải hình ảnh những vùng đất, mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cùng những lời kêu gọi ủng hộ, các chuyến thiện nguyện truyền cảm hứng. Các chuyến thiện nguyện ngày càng nhận được sự ủng hộ từ những người chưa từng gặp mặt.

Nhàn luôn trực tiếp đi trao những món quà đến tận tay người dân

Đặc biệt, năm 2024, khi bão Yagi đổ bộ miền Bắc, Nhàn đã đứng ra kết nối nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh Nghệ An, trực tiếp vận chuyển 16 tấn hàng (bao gồm quần áo, đồ dùng thiết yếu) đến Tuyên Quang và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025, cô gái trẻ Đặng Trần Xuân Nhàn đi lại như con thoi với những chuyến thiện nguyện hỗ trợ bà con quê hương Nghệ An bị hưởng nghiêm trọng bởi bão Wipa.

Trong đó, chuyến 1 (27 – 29/7), trao hơn 300 suất quà tại các bản Mường Xén 1, Nhạn Cù, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm (Mường Xén – Nghệ An). Chuyến 2 (từ ngày 2/8), trao 220 suất quà tại Sơn La. Chuyến 3 (từ ngày 8/8), trao 145 suất quà tại xã Keng Đu và 3 điểm trường ở xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An. Những ngày giữa tháng 8 này, Nhàn tiếp tục lên đường đến Điện Biên – nơi đang cần thêm bàn tay sẻ chia.

Xuân Nhàn bên cạnh các em nhỏ còn nhiều khó khăn thiếu thốn

Dù vất vả, không ít lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng bất cứ chuyến thiện nguyện nào Nhàn cũng trực tiếp đi, mang vác từng bao tải hàng, đến trao tận tay cho người dân. “Đến những bản làng sạt lở, phải gửi xe, đi bộ hàng giờ mang gạo, đồ dùng vào từng nhà, tôi càng thấm thía cảnh bà con trắng tay sau lũ. Tôi đã bật khóc nức nở khi chứng kiến những gia đình phải trải bạt ngủ ngoài trời, chỉ còn nền nhà trơ trọi. Chính những lần tận mắt chứng kiến mảnh đời khó khăn đó, càng thôi thúc tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện ý nghĩa này”, Nhàn nói.

Hình ảnh đời thường của cô gái Đặng Trần Xuân Nhàn