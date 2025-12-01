Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay và ngày mai (1-2/12), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, độ ẩm không khí thấp. Từ 3/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rải rác, trời rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi rét đậm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ đêm 2/12 đến ngày 3/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rải rác. Từ ngày 3/12, miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm, riêng khu vực vùng núi có rét đậm.

Miền Bắc chuyển mưa rét từ khoảng đêm 2/12. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo khoảng 3-5/12, Hà Tĩnh đến Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ 6/12, mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ và tần suất.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mây, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng nhiều mây, trưa chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Hôm nay tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các địa phương lân cận vẫn rất nghiêm trọng, chỉ số chất lượng không khí AQI phổ biến từ 150-180, ở ngưỡng xấu, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Nguyễn Hoài
