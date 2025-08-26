Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thợ xây đâm chết quản lý công nhân sau cuộc tranh cãi chỗ ngủ với phụ nữ

Hoàng An
TPO - Sau cuộc cãi vã vì bị mất quần áo và tranh chỗ ngủ với người phụ nữ ở cùng lán công trường, bị cáo Đặng Văn Hạnh đã dùng dao đâm tử vong quản lý.

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hạnh (SN 1985, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Cáo trạng xác định, Hạnh là thợ xây tại công trường xây dựng Địa Chất Thủy Văn (phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Bị cáo ăn, ngủ tại lán công trường cùng với người quản lý là anh Bùi Văn Sự (SN 1990, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), chị Bàn Thị Sen (SN 1988, trú tại xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai) và một số công nhân khác.

Tối 22/10/2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần của Hạnh nhưng không ai nhận.

Do Hạnh nói nhiều, chị Sen bảo “mất rồi thì thôi, đi ngủ đi”. Đến khi đi ngủ, Hạnh và chị Sen to tiếng và mâu thuẫn với nhau về chỗ ngủ.

Anh Bùi Văn Sự sang nhắc nhở thì Hạnh tỏ thái độ bực tức, chửi lại dẫn đến đánh nhau, Hạnh bị anh Sự đấm vào tai trái. Được mọi người can ngăn, cả hai đi về phòng ngủ.

screen-shot-2025-08-25-at-154225.png
Bị cáo Đặng Văn Hạnh.

Khoảng 20 phút sau, Hạnh dậy ra ngoài mua thuốc lá thấy anh Sự đang đứng rửa mặt ở phía ngoài khu vực tầng 1 của công trình. Do vẫn còn bực tức vì bị anh Sự đánh nên Hạnh quay lại giường ngủ lấy con dao gọt hoa quả tiến tới đâm vào vùng ngực trái anh Sự.

Nạn nhân bỏ chạy, Hạnh cầm dao truy đuổi, đâm thêm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực làm anh Sự ngã ngửa ra sàn bê tông. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ), bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh về hành vi giết người.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Quá trình điều tra vụ án, vợ anh Bùi Văn Sự yêu cầu bị cáo bồi thường 300 triệu đồng, nhưng Hạnh chưa bồi thường.

Hoàng An
