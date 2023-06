Thiếu điện, cần xem xét trách nhiệm của cả Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Hồ Hòa Bình chỉ còn hoạt động được trong 12 ngày

Theo ông Phạm Văn Vương, thủy điện Hòa Bình là bậc thang cuối cùng trên hệ thống sông Đà với công suất 1.920 MW và là thuỷ điện lớn cuối cùng ở khu vực miền Bắc vẫn còn hoạt động. Nếu nguồn nước về hệ thống sông Đà không được cải thiện trong những ngày tới, rất khó có thể xác định chuyện gì sẽ xảy ra với hệ thống điện. Khi đó, chỉ có Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia mới trả lời chính xác được.

“Hiện nước trong hồ thuỷ điện chỉ còn đủ chạy khoảng 12 ngày chạy hết công suất và sau đó phải dừng máy”, ông Vương cho biết.

Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình cũng cho biết, thời tiết năm nay rất bất lợi cho thuỷ điện. Năm 2022, lượng điện sản xuất của nhà máy tương đối thấp nhưng năm nay còn thấp hơn. Đã qua 6 tháng đầu năm nhưng sản lượng phát điện của nhà máy chỉ đạt 3,5 tỷ kWh, bằng 37% kế hoạch năm. Với tình hình thuỷ văn hiện nay, việc đảm bảo kế hoạch sản lượng điện năm dự báo rất khó khăn nếu nhìn vào kế hoạch cả năm là 9,832 tỷ kWh mà tập đoàn giao.

“Thuỷ điện Hoà Bình từng xuống mực nước chết nhưng các nhà máy ở miền Bắc đồng loạt xuống mực nước chết như vậy thì tôi chưa bao giờ được chứng kiến”, ông Vương nói.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết, ngày 13/6 ở miền Bắc đã có mưa vừa đến mưa rất to, có nơi trên 100mm. Mưa ở thượng nguồn đã giúp tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11/6/2023, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu. Mưa đã giúp mực nước hồ thủy điện Lai Châu tăng 1,2m so với ngày 11/6/2023.