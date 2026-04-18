Thiết kế căn hộ theo phong cách hiện đại, tối giản

Ở dự án này, gỗ tự nhiên trở thành “chất liệu của cảm xúc”, len lỏi từ phòng khách, bàn ăn đến phòng ngủ, mang đến hơi thở mộc mạc và gần gũi. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, đi qua lớp rèm mỏng để làm dịu không gian, cho từng mảng tường, từng đường vân gỗ thêm chiều sâu.

Mỗi chi tiết đều được tiết chế vừa đủ: bàn trà tròn giản dị, ghế bọc nỉ mềm mại, những nhành cây khô khẽ vươn mình trong chiếc bình nhỏ…

Phòng ngủ được thiết kế như một nơi trú ẩn của sự bình yên, với gam màu trung tính, ánh sáng chan hòa, và sự gọn gàng đến từng đường nét. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để người ta thấy an toàn và thư thái khi trở về.

Đây là vẻ đẹp của phong cách hiện đại tối giản, không phô trương, không dư thừa, mà chạm đến trái tim bằng sự tối giản tinh tế và cảm giác ấm áp tự nhiên.