Thí sinh hoa hậu nhào lộn, đi chân đất khi diễn bikini

TPO - 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tham gia trình diễn trong phần thi Best in Swimsuit (Áo tắm) sáng 9/10. Nhiều thí sinh dùng chiêu trò để gây chú ý như nhào lộn, giấu đạo cụ trong áo.

Phần thi Best in Swimsuit (Áo tắm) của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra sáng 9/10 với sự tham gia của 77 thí sinh. Phần thi được tổ chức ở hồ bơi của một khách sạn ở Hua Hin, Thái Lan.

Best in Swimsuit (Áo tắm) là một trong những phần thi được mong chờ nhất của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cuộc thi vốn đề cao kỹ năng trình diễn nên đây là cơ hội để nhiều thí sinh gây ấn tượng.

Thí sinh trong phần thi áo tắm.

Trong phần thi áo tắm, 77 người đẹp diện bikini hai mảnh tông màu đỏ - xanh. Áo tắm của năm nay được đánh giá mang lại sự mới mẻ, tuy nhiên kiểu dáng và tông màu không được đánh giá cao.

Với mặt bằng hình thể đồng đều, thí sinh của cuộc thi năm nay nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi trình diễn áo tắm. Nhiều thí sinh có phần thi ấn tượng như Puerto Rico, Thái Lan, Mexico, Philippines, Tanzania, Paraguay, Indonesia, Guatemala, Venezuela, Tây Ban Nha...

Gây chú ý nhất trong phần thi này là đại diện Peru - Flavia López. Dù đang bị chấn thương đầu gối và phải băng bó nhưng Flavia López vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Cô đi chân đất, khoe hình thể quyến rũ, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Trước đó, Flavia López cũng tham gia đêm trình diễn thời trang hôm 7/10. Cô ngồi trên xe lăn, được người đẹp Indonesia hỗ trợ đẩy xe để hoàn thành phần thi. Tinh thần quyết tâm của người đẹp Peru nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả.

Bên cạnh những phần thi ấn tượng, nhiều thí sinh không ngần ngại dùng chiêu trò để gây chú ý. Trong đó, phần thi của đại diện Nhật Bản - Erika Ishibashi đang gây bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp.

Người đẹp Nhật Bản khiến những khán giả theo dõi sững sờ khi nhào lộn một vòng trên sân khấu. Trong khi các fan Thái tỏ ra thích thú với phần trình diễn của đại diện Nhật Bản thì nhiều khán giả quốc tế cho rằng cô làm lố.

Người đẹp Nam Phi cũng gây chú ý trong tiết mục trình diễn khi giấu đạo cụ là chiếc quạt điện. Người đẹp đã dùng chiếc quạt làm đạo cụ xuyên suốt màn trình diễn khiến khán giả thú vị.

Một số thí sinh nổi bật trong phần thi áo tắm.

Đại diện Kosovo - Brikena Selmani nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi bước ra sân khấu, khoe hình thể nóng bỏng. Cô là thí sinh được fan Thái yêu thích trong suốt những ngày qua.

Brikena Selmani luôn biết gây ấn tượng cho mỗi lần xuất hiện. Ở phần thi áo tắm, người đẹp đã giấu lá cờ Kosovo trong áo, sau đó dùng nó để tạo dáng, làm điểm nhấn cho phần trình diễn. Brikena Selmani được khen ngợi vì có hình thể đầy đặn, nóng bỏng. Tuy nhiên, cách catwalk của cô được nhận xét thiếu năng lượng, gượng gạo.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi được nhận xét làm tốt phần thi áo tắm, nhưng chưa thực sự bùng nổ. Trong phần thi này, cô cột tóc đuôi ngựa, bước đi tự tin, có nhiều động tác xoay ấn tượng.

Sau sự cố bị lọt những phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng, Yến Nhi cố gắng giữ tinh thần để tham dự các phần thi tiếp theo. Hiện công ty chủ quản và một bộ phận khán giả bắt đầu kêu gọi bình chọn cho Yến Nhi ở các hạng mục vote tại cuộc thi năm nay. Người đẹp được kỳ vọng bứt phá ở chặng cuối để lấy lại cảm tình của công chúng.

Sau phần thi áo tắm, 77 thí sinh bước vào những đêm thi quan trọng như Trang phục dân tộc (13/10), bán kết (15/10) và chung kết (18/10). Trong chung kết, đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.