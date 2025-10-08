Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình ngồi xe lăn trình diễn thời trang

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hòa bình Peru 2025 Flavia López phải ngồi xe lăn khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang diễn ra ở Thái Lan. Trước đó, cô bị chấn thương ở đầu gối khi luyện tập.

558188581-1443872700441182-7925173322376186840-n.jpg
Tối 7/10 đã diễn ra sự kiện Threads of Thailand thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình﻿ Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Thái Lan. Tại sự kiện, 77 thí sinh có phần trình diễn thời trang với chủ đề di sản Thái Lan.
557629895-1443872640441188-5709767042913064411-n.jpg
559905892-1443872630441189-401704514121783901-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza đảm nhận vai trò vedette trong buổi trình diễn. Các thí sinh trình diễn những thiết kế tôn vinh văn hóa truyền thống của Thái Lan. Cuộc thi năm nay có nhiều hoạt động và các phần thi phụ đa dạng, chuyên nghiệp.
557573919-1443894317105687-1408170600587093656-n.jpg
Đại diện Peru - Flavia López gây chú ý khi catwalk trên xe lăn. Cô được đại diện Indonesia - Vina Sitorus hỗ trợ đẩy xe để hoàn thiện phần trình diễn. Trước đó, người đẹp Peru phải nhập viện vì bị chấn thương đầu gối trong lúc luyện tập. "Trong lúc tập dượt, tôi bị ngã dẫn đến chấn thương đầu gối. Nhờ sự hỗ trợ và phản ứng nhanh chóng của ban tổ chức, hiện tôi được các chuyên gia y tế chăm sóc và hoàn toàn tập trung vào quá trình hồi phục", cô chia sẻ.
peru.jpg
Phần trình diễn của Flavia López đang gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Dù đang bị chấn thương, cô vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp khi trình diễn trên sàn catwalk. Flavia López cho biết bác sĩ khuyên cô sử dụng nạng để duy trì sự ổn định và ưu tiên sức khỏe nhưng người đẹp khẳng định muốn tham gia tất cả hoạt động sắp tới của cuộc thi. Tại buổi tiệc ra mắt thí sinh, Flavia López cũng gây chú ý khi bước đi tập tễnh trong bộ váy dạ hội màu đỏ với phần đầu gối được băng bó.
558925914-1443918087103310-4962902180456362323-n.jpg
Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi﻿ trong phần trình diễn. Người đẹp giữ thần thái rạng rỡ trên sàn diễn. Tuy nhiên, Yến Nhi đang lâm vào tình cảnh đáng lo ngại khi bị khán giả quay lưng, không bình chọn cho cô tại hạng mục Miss Popular Vote.
venezuela.jpg
Đại diện Venezuela - Nariman Battikha - ứng viên sáng giá cho vương miện trình diễn mẫu váy hoa bay bổng. Cô đang có những thể hiện ấn tượng từ đầu cuộc thi. Người đẹp năm nay 30 tuổi, có chiều cao 1,8 m và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Nariman đã tốt nghiệp ngành Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Metropolitan ở Caracas. Cô còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên, diễn giả truyền cảm hứng và doanh nhân.
phi.jpg
Đại diện Philippines - Emma Tiglao khoe eo thon. Cô nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Emma năm nay 30 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines. Cô cũng là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp, từng giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012. Cô tiếp tục giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines 2015. Năm 2019, Emma giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental. Sau đó, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20.
thai.jpg
Người đẹp chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat mặc trang phục cá tính, sặc sỡ. Cô 28 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, cùng gương mặt góc cạnh, cá tính. Tuy không có thế mạnh về tiếng Anh nhưng người đẹp Thái Lan được dự đoán giành thành tích cao.
indo.jpg
Đại diện Indonesia khoe vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Vina Anggi Sitorus năm nay 25 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị tại Đại học President. Cô là người mẫu nổi tiếng ở Indonesia, được yêu thích với vẻ đẹp hiện đại cùng làn da nâu lạ mắt. Cô đăng quang danh hiệu Princess and Songket Weaving 2022.
tay-ban-nha.jpg
Đại diện Tây Ban Nha - Aitana Jiménez đang là ứng viên sáng giá nhất khu vực châu Âu. Người đẹp năm nay 25 tuổi, là sinh viên chuyên ngành tâm lý, đồng thời là người mẫu.
czech.jpg
Cộng hòa Czech cũng là ứng viên gây chú ý ở châu Âu. Cô ghi điểm với chiều cao ấn tượng, phong cách trình diễn cuốn hút.
kosovo.jpg
Đại diện Kosovo - Brikena Selmani nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Thái Lan khi xuất hiện trên sàn catwalk. Người đẹp năm nay 25 tuổi, là người mẫu, đang học năm cuối tại trường Luật, chuyên ngành Luật học. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,8 m và sắc vóc đầy đặn, nóng bỏng.
mexico.jpg
paraguay.jpg
Mexico và Paraguay đang là hai đại diện sáng giá của khu vực châu Mỹ. Họ được dự đoán lọt vào top sâu tại cuộc thi năm nay nhờ sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng.
brazil.jpg
colombia.jpg
guatemala.jpg
puerto-rico.jpg
Brazil, Colombia, Paraguay, Puerto Rico cũng là những ứng viên nổi bật. Khu vực châu Mỹ được đánh giá là có nhiều thí sinh tiềm năng nhất tại Hoa hậu Hòa bình 2025.
martinique.jpg
tanzania.jpg
Martinique (trái) là ứng viên nổi bật của khu vực châu Phi. Đại diện Tanzania - bạn cùng phòng của Hoa hậu Yến Nhi (phải) cũng được nhiều fan sắc đẹp yêu thích, dự đoán giành thành tích cao.
557737913-1443894610438991-5054272360445722837-n.jpg
557792163-1443894637105655-7867832059508920738-n.jpg
557798157-1443894567105662-4460053235145513006-n.jpg
558590020-1443894603772325-3909200691900273932-n.jpg
Dàn thí sinh khoe dáng trên sàn diễn. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/10 với các hoạt động diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10. 77 thí sinh sẽ cùng cạnh tranh để trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Hòa bình 2024 Christine Juliane Opiza.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand

