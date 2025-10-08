Thí sinh Hoa hậu Hòa bình ngồi xe lăn trình diễn thời trang

TPO - Hoa hậu Hòa bình Peru 2025 Flavia López phải ngồi xe lăn khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang diễn ra ở Thái Lan. Trước đó, cô bị chấn thương ở đầu gối khi luyện tập.