Thí sinh Hoa hậu Hòa bình ngồi xe lăn trình diễn thời trang

TPO - Hoa hậu Hòa bình Peru 2025 Flavia López phải ngồi xe lăn khi trình diễn thời trang tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang diễn ra ở Thái Lan. Trước đó, cô bị chấn thương ở đầu gối khi luyện tập.
Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza đảm nhận vai trò vedette trong buổi trình diễn. Các thí sinh trình diễn những thiết kế tôn vinh văn hóa truyền thống của Thái Lan. Cuộc thi năm nay có nhiều hoạt động và các phần thi phụ đa dạng, chuyên nghiệp.
Mexico và Paraguay đang là hai đại diện sáng giá của khu vực châu Mỹ. Họ được dự đoán lọt vào top sâu tại cuộc thi năm nay nhờ sắc vóc nổi bật, kỹ năng trình diễn ấn tượng.
Brazil, Colombia, Paraguay, Puerto Rico cũng là những ứng viên nổi bật. Khu vực châu Mỹ được đánh giá là có nhiều thí sinh tiềm năng nhất tại Hoa hậu Hòa bình 2025.
Martinique (trái) là ứng viên nổi bật của khu vực châu Phi. Đại diện Tanzania - bạn cùng phòng của Hoa hậu Yến Nhi (phải) cũng được nhiều fan sắc đẹp yêu thích, dự đoán giành thành tích cao.
Dàn thí sinh khoe dáng trên sàn diễn. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/10 với các hoạt động diễn ra ở hai thành phố Bangkok và Hua Hin. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10. 77 thí sinh sẽ cùng cạnh tranh để trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Hòa bình 2024 Christine Juliane Opiza.