Theo chân Duy Khánh, Bùi Công Nam khám phá BST Thu Đông của UNIQLO

Tái định nghĩa vẻ đẹp kinh điển qua phong cách Ivy League

Chủ đề “Revisiting Classic - Tìm Lại Vẻ Đẹp Kinh Điển” bao trùm trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa kiến trúc cổ điển và nét hiện đại trong khuôn viên các trường Đại học Princeton và Đại học Harvard, những ngôi trường đại học danh giá đậm phong cách Ivy League (hay còn có tên gọi khác là phong cách New Preppy). Các thiết kế trong BST lần này mang đến cách tiếp cận mới mẻ về kiểu dáng, nhấn mạnh vào tỷ lệ và khả năng phối hợp các item. Phong cách Ivy League đặc trưng này được thể hiện bởi tính thể thao hiện đại trong phối lớp thú vị từ các trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ, tạo nên vẻ ngoài năng động, màu sắc tươi sáng và sự kết hợp màu sắc linh hoạt, thú vị.

Cảm hứng từ thiên nhiên với Upstate Weekend

Lấy cảm hứng từ tiết trời trong trẻo của thiên nhiên vùng Upstate thuộc tiểu bang New York (Mỹ), phong cách Upstate Weekend từ BST LifeWear Thu/Đông 2025 ghi lại cảm giác của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một cabin phủ tuyết thông qua trang phục UNIQLO thường ngày, hoàn hảo cho cả trong nhà và ngoài trời, giúp người mặc thoải mái, thư thái và ấm áp.

Các trang phục thể hiện rõ nét phong cách Upstate Weekend bao gồm áo khoác ngoài và áo len, áo dệt kim với sắc thái mới được thiết kế cho các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó là những món đồ cần thiết cho mùa đông như dòng sản phẩm HEATTECH Cashmere mới dành cho nam, áo khoác chần bông PUFFTECH thế hệ mới, nhẹ và ấm áp với nhiều kiểu dáng, hay áo len Milano và Souffle.

Trải nghiệm dòng trang phục UNIQLO Jeans năng động và dòng áo len mới mềm mại

Luôn nằm trong top bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới, dòng sản phẩm UNIQLO Jeans cũng góp mặt trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 với các thiết kế hợp xu hướng.

Nổi bật trong đó phải kể đến mẫu Quần Jeans Ống Suông (Straight Jeans) kinh điển dành cho Nam và Nữ, được chính nhà thiết kế Jonathan Anderson lên ý tưởng phom dáng và lựa chọn chất liệu giúp nâng tính thẩm mỹ và ứng dụng của sản phẩm. Trong mùa này, UNIQLO tiếp tục mang đến các sản phẩm áo len và áo dệt kim với các loại sợi tuyển chọn chất lượng cao, từ dòng áo len Souffle có độ mềm mại hoàn hảo, không gây châm chích khó chịu trên da, đến dòng áo len Washable Milano tinh tế, bền đẹp.

Chào đón mùa Thu/Đông cùng loạt trang phục LifeWear thiết yếu

BST LifeWear Thu/Đông 2025 tiếp tục giới thiệu dòng áo khoác chần bông PUFFTECH với các thiết kế được cập nhật xu hướng hiện nay. Với công nghệ sợi siêu mảnh mới nhất từ Nhật Bản, PUFFTECH được phát triển để mô phỏng đặc tính giữ không khí của lông vũ tự nhiên, giúp tăng khả năng giữ ấm hiệu quả.

Mùa này, PUFFTECH còn xuất hiện các thiết kế hoàn toàn mới như PUFFTECH Vest dạng gấp gọn tiện lợi, dạng áo khoác ôm vừa PUFFTECH Jacket và PUFFTECH Parka với màu sắc nổi bật, phù hợp cho các chuyến đi chơi, du lịch mùa đông hoặc trekking ngoài trời. Không thể thiếu trong BST LifeWear Thu/Đông 2025 là HEATTECH, biểu tượng cho công nghệ vượt trội đến từ Nhật Bản của UNIQLO suốt hơn 20 năm kể từ khi ra mắt. Trang phục giữ nhiệt HEATTECH với công nghệ Nhật Bản, giúp hấp thụ năng lượng trong hơi ẩm của cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt lượng, giữ ấm chỉ với lớp vải mỏng, là lớp mặc trong lý tưởng. Đặc biệt, để bổ sung vào dòng áo HEATTECH pha Cashmere, UNIQLO ra mắt dòng sản phẩm HEATTECH pha Cashmere dành cho Nam.

Ra mắt sớm các BST kết hợp cùng những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới

Đáp lại mong đợi từ người yêu thời trang, BST LifeWear Thu/Đông 2025 cũng đã hé lộ sớm các thiết kế nổi bật nằm trong các BST đặc biệt kết hợp với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Khởi động Thu/Đông năm nay là BST UNIQLO : C đến từ Nhà thiết kế đồng thời là Giám đốc Sáng tạo toàn cầu của UNIQLO - Clare Waight Keller - mang tới nhiều kiểu dáng ấn tượng, thanh lịch với chủ đề “Hiện Đại Trong Từng Chuyển Động”. Cùng với đó là hai BST đặc biệt Uniqlo U Thu/Đông 2025 và BST UNIQLO and JW ANDERSON Thu/Đông 2025. Các BST sẽ được lần lượt mở bán từ tháng 8 tới tháng 10, tại một số cửa hàng UNIQLO và UNIQLO Online trong mùa Thu/Đông 2025.