Thêm loạt đất nền, chung cư ở TPHCM được gỡ vướng để cấp sổ

TPO - Dự án chung cư cao tầng số 6 - 8 Nguyễn Thiện Thuật, khu nhà ở thấp tầng ở phường Phước Long, chung cư 6 - 7 - 8 khu cao ốc phức hợp tại phường Tân Mỹ, dự án Khu dân cư Savimex phường Phú Thuận được Tổ công tác 1645 tháo gỡ, xem cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ công tác 1645 vừa có buổi làm việc để xem xét, tháo gỡ vướng mắc tiến đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại một số dự án nhà ở trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 1645 đã xem xét tháo gỡ vướng mắc cho chung cư cao tầng số 6 - 8 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh do Công ty CP Tập đoàn Tecco làm chủ đầu tư, có quy mô 90 căn hộ.

Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đưa vào sử dụng. Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án từng bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng nhưng chủ đầu tư đã chấp hành xử phạt. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện xong nghĩa vụ nhà ở xã hội.

Tổ công tác 1645 đồng ý cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng giữ lại phần thương mại để xác định lại nghĩa vụ nhà ở xã hội của chủ đầu tư tại dự án

Dự án khu nhà ở thấp tầng ở phường Phước Long do Công ty CP Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư cũng được Tổ công tác 1645 xem xét tháo gỡ vướng mắc. Dự án có 135 nền đất, trong đó 2 nền đã bàn giao cho Nhà nước do hoán đổi đất công, 1 chung cư. Đến nay, dự án đã được cấp 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Còn lại 39 nền chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Thêm 4 dự án ở TPHCM được xem xét tháo gỡ để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Công ty CP Xây dựng số 5 đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 36 căn nhà, gồm 28 căn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 8 căn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong 36 căn chưa được cấp sổ hồng có 8 căn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, đơn vị đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xem xét cấp giấy chứng nhận luôn cho các căn này.

Ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho rằng, giữa báo cáo của phường với chủ đầu tư có mâu thuẫn xung quanh việc bàn giao và chưa bàn giao hạ tầng, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc giám sát trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đề nghị, chủ đầu tư có báo cáo rất rõ ràng việc bàn giao hạ tầng, kế hoạch, vướng mắc, thời gian xử lý. Việc điều chỉnh 1/500 cần kiểm tra xem có bất cập không, phê duyệt đúng quy định, việc gia hạn phải đúng quy định, xử lý sai phạm các công trình phải đảm bảo. Tất cả các nội dung trên phải được xử lý để trước khi cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án tiếp theo được gỡ vướng là khối chung cư 6 - 7 - 8 khu cao ốc phức hợp tại phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, do có điều chỉnh quy hoạch nên năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (cũ) yêu cầu xác định lại nghĩa vụ tài chính, sau đó Phòng Kinh tế trả lời không phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Về hạ tầng đơn vị đã bàn giao đất để xây trường, tuyến đường số 1 chiều dài 500 m đã xây xong và kết nối. Trong số 518 căn hộ của dự án có 128 căn bán cho người nước ngoài. Tuy nhiên về nghĩa vụ tài chính, đại diện Phòng Quản lý đất cho biết, phải xác định lại nghĩa vụ tài chính theo kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Phòng Kinh tế sớm làm việc với chủ đầu tư để làm rõ nghĩa vụ tài chính và đề nghị chủ đầu tư cam kết thực hiện hoàn thiện hạ tầng, xây trường theo quy hoạch… để trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận.

Tại buổi làm việc Tổ công tác 1645 cũng xem xét cấp giấy chứng nhận căn nhà số 92A39 (lô A24) tại dự án Khu dân cư Savimex phường Phú Thuận do Công ty CP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 130 lô đất, đến nay đã cấp 97 giấy chứng nhận cho người mua nhà.