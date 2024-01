THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố nắm giữ 100GB tài liệu mật trị giá 1,5 tỷ USD của Nga

TPO - Ukraine tuyên bố đã có được 100GB tài liệu mật của một tập đoàn quốc phòng Nga, có trị giá lên tới 1,5 tỷ USD.

Theo Pravda, trong ngày 8/1, Cơ quan tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) thông báo về việc có được 100GB tài liệu mật liên quan tới việc chế tạo máy bay không người lái (UAV) và hệ thống tác chiến điện tử của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt (STC) LLC - một trong những công ty quốc phòng hàng đầu của Nga."Chúng tôi nhận được tài liệu cho 194 hạng mục, bao gồm bản vẽ thiết kế, thông số kỹ thuật, bằng sáng chế, phần mềm hỗ trợ... Những thông tin này áp dụng cho cả các loại vũ khí hiện tại và đang phát triển. Đây là một tổn thất lớn với đối phương, khi giá trị ước tính của số tài liệu này có thể lên tới 1,5 tỷ USD", đại diện DIU cho biết. Chuyên trang quân sự Militarnyi tiết lộ, Ukraine đã nhận được dữ liệu liên quan tới các loại khí tài hiện đại của Nga, bao gồm các UAV như Orlan-10, Altius, Inokhodets, hay Sirius. Bên cạnh đó là thông tin về các hệ thống tác chiến điện tử 14C227 Tobol và Svet-KU.

Cựu Tổng thống Trump đe dọa truy tố ông Biden nếu thắng cử. Trong đoạn video được đăng tải hôm 9/1, cựu Tổng thống Trump cảnh báo có thể truy tố ông Biden nếu trở lại Nhà Trắng. Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa, của đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới. Theo cựu Tổng thống Trump, nếu cá nhân ông không được miễn trừ truy tố thì ông Biden cũng sẽ không được miễn trừ với các cáo buộc như cho phép hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, bỏ rơi Afghanistan và bỏ lại hàng chục tỷ USD vũ khí, con tin và có cả công dân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện để điều trị ung thư. Trung tâm Y tế Quân đội quốc gia Walter Reed cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Pháp có thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa bổ nhiệm ông Gabriel Attal, 34 tuổi, làm thủ tướng mới, trong nỗ lực tạo ra sức sống mới cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Ông Attal trở thành thủ tướng đồng tính công khai trẻ nhất và đầu tiên trong lịch sử nước Pháp.

Hai nghị sĩ đảng cầm quyền cũ ở Ba Lan bị bắt. Trong một sự leo thang kịch tính cuộc chiến chính trị nội bộ Ba Lan, cảnh sát đã ập vào phủ tổng thống của nước này vào tối qua (9/1) và bắt giữ 2 nghị sĩ đang lẩn trốn, dưới sự bảo vệ của Tổng thống Andrzej Duda, sau khi bị kết án tù vì lạm dụng quyền lực. Hai chính trị gia cấp cao của đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) bị bắt là Kaminski, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Wasik, cấp phó của ông khi cả 2 có mặt tại phủ tổng thống theo lời mời của Tổng thống Duda tới tham dự buổi lễ bổ nhiệm các cố vấn mới.

Quân đội Israel nêu lý do chưa thể tiêu diệt thủ lĩnh Hamas dù biết vị trí trú ẩn. Tờ Thời báo Israel (The Times of Israel) ngày 8/1 cho biết, theo nhiều báo cáo, Israel dường như biết chính xác vị trí của thủ lĩnh lực lượng Hamas Yahya Sinwar, người nắm quyền ở Dải Gaza và bị cáo buộc đứng đầu vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái vào miền Nam Israel. Tuy nhiên, ông Sinwar được cho là đang sử dụng số lượng lớn con tin Israel để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công từ phía quân đội Israel, điều này đang ngăn cản Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không thể thực hiện một cuộc đột kích nhằm vào nhân vật này.

Hàn Quốc có kế hoạch nối lại tập trận trong vùng đệm Đường giới hạn phía Bắc. Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/1, các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này dự kiến sẽ nối lại các cuộc tập trận ở vùng đệm Đường giới hạn phía Bắc (NLL) được thiết lập theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vì thỏa thuận này thực sự không còn hiệu lực sau các vụ bắn pháo gần đây của Triều Tiên. Căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía Tây trong thời gian ngày 5-7/1 vào vùng đệm gần Đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên.

Nga triển khai 35.000 vệ binh quốc gia chống du kích Ukraine. Tờ Newsweek dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine (CNR) cho biết, Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để tiến hành các hoạt động ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ mất kiểm soát ở miền đông và nam nước này.

Ukraine thừa nhận thiếu tên lửa phòng không. Theo Reuters, trong ngày 9/1, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, lực lượng này đã phải "sử dụng một lượng lớn tên lửa dự trữ" để ứng phó với các đợt không kích diện rộng gần đây của Nga. "Chúng tôi đang thiếu tên lửa phòng không. Ngoài tên lửa, chúng tôi còn cần nhiều vật tư quân sự khác", ông Ihnat nói. Ông Ihnat tiết lộ, Ukraine đang có trong biên chế hàng loạt khí tài của phương Tây, và chúng cần được bảo trì, sửa chữa và nâng cấp. Tuy vậy, các vấn đề chính trị ở phương Tây đang làm gián đoạn các gói viện trợ cho Kiev, khiến việc duy trì hoạt động của các vũ khí chuẩn NATO trở nên khó khăn hơn.