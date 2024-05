Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại tại căn cứ không quân Nga ở Crimea sau vụ tập kích tên lửa của Ukraine

TPO - Đài phát thanh Radio Liberty công bố hình ảnh vệ tinh Planet Labs cho thấy hậu quả cuộc tấn công tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine vào sân bay quân sự Dzhankoy ở Crimea hôm 30/4.

Theo các hình ảnh được công bố, Radio Liberty lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh ghi nhận thiệt hại đối với thiết bị quân sự tại sân bay, rất có thể là hệ thống phòng không S-300/S-400 của Nga, bao gồm các bệ phóng và radar.

Trong hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 27/4, bệ phóng vẫn còn nguyên vẹn tại căn cứ, tuy nhiên, bức ảnh chụp hôm 1/5 cho thấy bệ phóng đã bị phá hủy và các thành phần khác của hệ thống phòng không cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài ra, các hệ thống tên lửa phòng không khác đã được di dời khỏi sân bay khu vực.

Trước đó, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Vladimir Rogov - Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với nước Nga (We Are Together with Russia), cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm 29/4 rạng sáng ngày 30/4.

Quan chức này cho biết, quân đội Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Dzhankoy và Simferopol khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo. Báo cáo ban đầu cho biết Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo ATACMS cho cuộc tấn công.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đặc biệt, trong một diễn biến mới nhất, tối ngày 2/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea, giao thông trên cầu Kerch bị gián đoạn trong khoảng thời gian ngắn.

Quỳnh Như