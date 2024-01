THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng nói Triều Tiên có thể đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

TPO - Mỹ cho biết lực lượng Nga có thể đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên sản xuất vào các mục tiêu ở Ukraine.

Trích dẫn thông tin tình báo mới được giải mật, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các tên lửa do Bình Nhưỡng cung cấp cho Moscow có tầm bắn khoảng 900 km. Những tên lửa này đã được Nga bắn trong 2 cuộc tấn công trong tuần qua. “Thông tin của chúng tôi chỉ ra rằng Triều Tiên gần đây có thể đã cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và một số tên lửa đạn đạo”, ông John Kirby cho hay.

Thuyền không người lái của Houthi phát nổ trên Biển Đỏ. Theo hãng tin Reuters, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper thông báo một chiếc thuyền không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen chở đầy chất nổ đã phát nổ trên Biển Đỏ ngày 4/1, song không đủ gần để gây ra thiệt hại hay thương vong cho bất kỳ tàu hải quân hoặc tàu thương mại nào của Mỹ, đồng thời cho rằng đây là một cuộc tấn công thất bại.

IS thừa nhận tiến hành 2 vụ tấn công khiến gần 100 người thiệt mạng ở Iran. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 4/1 đã thừa nhận việc tiến hành 2 vụ nổ khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại một buổi lễ ở Iran tưởng niệm tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi năm 2020. Thông báo được IS đưa ra trên các kênh Telegram của tổ chức này.

Trung Quốc bày tỏ bất bình vụ đạn pháo bay từ Myanmar gây thương vong. Bắc Kinh bày tỏ "sự bất bình mạnh mẽ" khi giao tranh ở nước láng giềng Myanmar gây thương vong cho người Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ triển khai "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ công dân của mình. Tuyên bố được đưa ra sau khi có báo cáo về một quả đạn pháo phát nổ trên phần đất của Trung Quốc giáp biên giới. (XEM CHI TIẾT...)

Nổ súng tại trường học ở Mỹ. Ngày 4/1, giới chức thực thi pháp luật bang Iowa của Mỹ cho biết ít nhất 1 học sinh lớp 6 đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng cùng ngày tại một trường trung học của bang này.

Nông dân Ba Lan lại “đóng băng” cửa khẩu biên giới với Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước PAP đưa tin, nông dân Ba Lan sẽ tiếp tục phong tỏa tại cửa khẩu Medyka với Ukraine từ thứ Năm (4/1) vì lý do chưa nhận được cam kết có chữ ký từ thủ tướng rằng yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng.

Israel công bố "giai đoạn mới" ở Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã công bố phác thảo giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự của nước này chống lại Phong trào Hamas ở Dải Gaza. Tờ The Guardian dẫn lời ông Gallant hôm 4/1 cho biết, các binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) trong giai đoạn mới sẽ “chuyển sang cách tiếp cận chiến đấu sao cho phù hợp với những thành tựu quân sự trên thực địa”.

Mỹ - Hàn Quốc diễn tập bắn súng dài ngày gần biên giới Triều Tiên. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận bắn súng kéo dài hơn một tuần gần biên giới Triều Tiên với sự tham gia của cả vũ khí hạng nặng. Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố vào ngày 4/1, Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận của lữ đoàn bộ binh cơ giới của Hàn Quốc và lữ đoàn thiết giáp Stryker của Mỹ là nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu mô phỏng cuộc xâm lược của đối phương. Cuộc tập trận chung có sự tham gia của hơn 110 loại vũ khí chiến đấu cỡ lớn từ Mỹ - Hàn bao gồm xe tăng, máy bay tấn công và xe chiến đấu bọc thép.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài chiến đấu cho Nga. Ngày 4/1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ. Theo sắc lệnh mới được ban hành này, những người đã ký hợp đồng tham gia "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga cho chính họ và vợ/chồng, con cái cũng như cha mẹ của họ. Điều kiện đặt ra là họ phải cung cấp các tài liệu cho thấy rằng họ đã ký hợp đồng tối thiểu một năm.