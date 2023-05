THẾ GIỚI 24H: Ukraine thừa nhận tự bắn hạ máy bay không người lái của chính mình ở Kiev

TPO - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 4/5 thừa nhận một máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy ở Kiev trước đó trong ngày là của nước này.

“Vào khoảng 20h tối 4/5, trong một chuyến bay theo kế hoạch ở khu vực Kiev, một máy bay không người lái (UAV) Baykartar đã mất kiểm soát. Do sự hiện diện không kiểm soát của UAV trên bầu trời thủ đô có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn nên chúng tôi đã quyết định triển khai các đội [tên lửa] cơ động. Thật đáng tiếc, do sự cố kỹ thuật, điều này đã xảy ra”, lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc UAV bốc cháy như quả cầu lửa trên bầu trời Kiev do bị bắn hạ bằng một tên lửa vác vai. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết UAV đã rơi xuống quận Pechersky, nhưng không có ai bị thương.

Israel ra mắt tàu ngầm không người lái đầu tiên. Tập đoàn Hàng không vũ trụ Israel (IAI) ngày 4/5 đã ra mắt chiếc tàu ngầm mini không người lái đầu tiên nhằm tăng cường khả năng thu thập tin tình báo cho quân đội Israel (IDF). Tàu ngầm “Cá voi xanh” dài 12m, được thiết kế để phục vụ các hoạt động thu thập thông tin tình báo, phát hiện tàu ngầm đối phương và thu chặn sóng âm thanh từ các mục tiêu tình báo. Thiết bị mới này cho phép IDF giảm đáng kể nhân sự và chi phí vận hành các biên đội tàu có người lái khác.

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga. Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hai vật thể bay tấn công cảm tử nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 vừa qua cũng như cho rằng, các cáo buộc của Nga nhằm vào Mỹ là không có căn cứ. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/5, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ không liên quan gì đến vụ tấn công nói trên trong khi đang nỗ lực thu thập các thông tin về những gì đã xảy ra: “Một điều tôi có thể chắc chắn với các bạn là Mỹ không liên quan đến vụ việc này dưới bất kỳ hình thức nào. Nó hoàn toàn trái ngược với những lời nói của ông Peskov”.

WHO công bố chiến lược mới chống COVID-19, trong đó, khuyến khích các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang phòng ngừa và kiểm soát dài hạn. Chiến lược mới được WHO đưa ra ngày 3/5 và được chỉ định cho giai đoạn 2023-2025. Đây là lần thứ 4 tổ chức này công bố kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 kể từ ca mắc đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Trực thăng quân sự của Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp khiến 1 người thiệt mạng. Quân đội Ấn Độ cho biết một trực thăng quân sự của nước này đã hạ cánh khẩn cấp tại khu vực hẻo lánh ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến 1 người thiệt mạng và 2 phi công bị thương. Quân đội nước này xác nhận trực thăng hạng nhẹ tiên tiến (ALH) được sản xuất trong nước đã thông báo sự cố kỹ thuật về đài kiểm soát không lưu và tiến hành hạ cánh khẩn cấp trên bờ một con sông tại khu vực Kishtwar.

Pakistan: Xả súng tại trường học khi học sinh đang thi cuối năm. Theo truyền thông Pakistan, ngày 4/5, một vụ xả súng đã xảy ra tại một ngôi trường cấp 3 ở thị trấn Parachinar, thủ phủ của huyện Kurram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp với Afghanistan, khi học sinh đang làm bài thi cuối năm. Vụ việc đã làm ít nhất làm 7 giáo viên thiệt mạng. Cảnh sát đang thu thập thêm thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tổng thống Mỹ cảnh báo trừng phạt các bên giao tranh tại Sudan. Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi “cần chấm dứt” giao tranh kéo dài nhiều tuần qua tại Sudan, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt. Ông Biden nêu rõ: “Bạo lực diễn ra tại Sudan là thảm kịch, là sự phản bội lại nhu cầu rõ ràng của người dân Sudan về một chính phủ dân sự.” Cùng ngày, Nhà Trắng đã công bố sắc lệnh hành pháp về việc áp đặt trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu tại Sudan.