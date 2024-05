Tổng thống Ukraine Zelensky đột ngột hủy chuyến công du nước ngoài vào phút chót

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hủy chuyến thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Reuters đưa tin ngày 15/5. Nguyên nhân được cho là do tình hình phức tạp trên chiến trường Ukraine.

Vua Felipe của Tây Ban Nha dự kiến sẽ tổ chức tiệc đón ông Zelensky vào ngày 17/5. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Nếu theo đúng kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm song phương đầu tiên của ông Zelensky tới Tây Ban Nha. Hiện, Ukraine đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với 9 quốc gia, mới nhất là Latvia. Hồi đầu tháng 5, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị các thỏa thuận an ninh với 7 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Người phát ngôn của Chính phủ Bồ Đào Nha xác nhận Tổng thống Ukraine đã hủy chuyến thăm nhưng không đưa ra lý do. Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ không thể bình luận về việc này vì lý do an ninh.

Cùng với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác, Tây Ban Nha cam kết hỗ trợ Ukraine về tài chính và quân sự khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Theo CNN, việc thay đổi kế hoạch vào phút chót của ông Zelensky có liên quan đến "tình hình căng thẳng ở Ukraine vào thời điểm hiện tại".

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào vùng Kharkiv của Ukraine hôm 10/5. Khoảng 30.000 binh sĩ được cho là đã tham gia chiến dịch này. Tình báo quân sự Ukraine cho biết, một cuộc tấn công ở vùng Sumy cũng có thể xảy ra.

Các quan chức Ukraine đang cố gắng thuyết phục Washington cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nói rằng lệnh cấm đã ngăn cản họ tấn công quân đội Nga tập trung gần Kharkiv, Politico đưa tin hôm 14/5.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS tầm xa mà Ukraine được cho là đã sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea. Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi đây là lãnh thổ của mình.

Minh Hạnh