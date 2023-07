THẾ GIỚI 24H: Nga tập kích tên lửa chính xác quy mô lớn vào Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này phóng tên lửa hành trình quy mô lớn và máy bay không người lái tự sát vào các mục tiêu ở Ukraine đêm 19/7.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở hạ tầng quân sự, kho nhiên liệu, kho dự trữ vũ khí và căn cứ không quân của Ukraine nằm trong số các mục tiêu của quân đội Nga. Quân đội Nga sử dụng "vũ khí phóng từ trên không và trên biển có độ chính xác cao", nhằm vào "các cơ sở công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và kho đạn dược" gần thành phố Odessa, cũng như căn cứ không quân Kanatovo của Ukraine ở vùng Kirovohrad. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thành công trong việc hạ bệ tất cả các mục tiêu được chỉ định.

Nổ lớn ở một cơ sở quân sự Crimea, dự kiến mất hai ngày để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ nổ tại một cơ sở quân sự ở Crimea, trong khi hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Kênh Grey Zone cho rằng đây là kết quả của một vụ tấn công bằng tên lửa Storm Shadow của Ukraine, nhưng không đưa ra bằng chứng. (XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Nga Putin không đến Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 19/7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo BRICS tại Johannesburg vào tháng tới. Quyết định được đưa ra bởi cả hai quốc gia, văn phòng nói thêm.(XEM CHI TIẾT...)

Bộ Tài chính Nga cảnh báo nợ quốc gia tăng khi chính phủ vay thêm tiền. Theo đài RT, Thứ trưởng Bộ Tài chính Irina Okladnikova cho biết tại một cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang về Ngân sách và Thị trường Tài chính ngày 18/7, nợ nhà nước của Nga sẽ tăng lên do chính phủ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Quan chức này nói thêm: “Chúng ta phải hỗ trợ lĩnh vực quân sự và bốn khu vực mới [sáp nhập từ Ukraine] cần đầu tư đáng kể. Do đó, chúng ta sẽ tăng nợ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ở trong một ranh giới an toàn, mà chúng ta đã đặt ra là ở mức 20% GDP.”

Mỹ nói Trung Quốc phớt lờ lời mời dự họp quốc phòng. Ngày 19/7, hãng Bloomberg dẫn lời Đô đốc John Aquilino cho biết tất cả những nỗ lực của ông để liên lạc với những người đồng cấp Trung Quốc đều bị phớt lờ hoặc từ chối, trong đó có cả lời mời mới đây về việc tham dự hội nghị thường niên của các quan chức quốc phòng ở Fiji vào tháng 8. Việc chính quyền Trung Quốc từ chối nói chuyện với các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ là một lỗ hổng đáng lo ngại trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ukraine thiết lập tuyến vận tải biển tạm thời duy trì xuất khẩu ngũ cốc. Ukraine đang hướng tới việc thiết lập một tuyến vận tải biển tạm thời để duy trì hoạt động vận chuyển ngũ cốc sau khi Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực ngày 17/7 vừa qua mà không được gia hạn. Trong lá thư đề ngày 18/7 gửi tới cơ quan vận tải biển Liên Hợp Quốc - Tổ chức Vận tải biển quốc tế (ISO), Ukraine đã thông báo quyết định thiết lập cơ sở tạm thời cho một tuyến đường biển được đề xuất. Trong lá thư, phía Ukraine cũng cho biết tuyến vận tải được đề xuất đi qua vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Romania, một trong những nước láng giềng của Ukraine ven Biển Đen.

Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với Ukraine khi lệnh cấm ngũ cốc hết hiệu lực. Trong một tuyên bố ngày 19/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan sẽ không mở cửa biên giới với Ukraine, trừ khi Ủy ban châu Âu đồng ý cùng nhau xây dựng các quy định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thậm chí nếu EU không gia hạn, Ba Lan sẽ vẫn tự làm điều đó.

Xả súng ở New Zealand trước thềm World Cup nữ. Cảnh sát New Zealand ngày 20/7 cho biết 2 người và kẻ xả súng đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này. Cảnh sát địa phương cho biết: "Nam phạm nhân cũng đã chết", đồng thời thông báo rằng vụ việc không phải là nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Rơi máy bay ở Colombia khiến cơ trưởng và 5 chính trị gia thiệt mạng. Ít nhất 6 người, trong đó có 5 thành viên đảng Trung tâm Dân chủ Colombia (cánh hữu), đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 19/7 tại tỉnh miền trung Meta. Nhóm các chính trị gia xấu số đang trên đường tới thủ đô Bogotá để thảo luận với cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe Vélez và các thành viên cấp cao khác của đảng Trung tâm Dân chủ về chương trình lập pháp cho nửa cuối năm 2023 và cuộc bầu cử khu vực.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung 1,3 tỷ USD cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ngày 19/7, Mỹ đã công bố viện trợ an ninh bổ sung trị giá khoảng 1,3 tỷ USD cho Ukraine. Gói này bao gồm 4 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Na Uy (NASAMS) kèm đạn dược; đạn pháo cỡ nòng 152mm; thiết bị rà phá bom mìn; các UAV Phoenix Ghost do AVEVEX, một công ty tư nhân ở bang California, chế tạo cùng các UAV Switchblade của công ty AeroVironment.