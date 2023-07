THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Putin ngày 16/7 cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Moscow có quyền đáp trả tương xứng.

Phát biểu với báo chí, ông Putin bày tỏ lập trường về quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine bom, đạn chùm – loại vũ khí bị hơn 100 quốc gia cấm do những nguy cơ mà nó gây ra đối với dân thường. “Nga có đủ kho các loại bom, đạn chùm khác nhau... Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa sử dụng chúng. Chúng tôi không cần phải làm vậy, bất chấp sự thiếu hụt đạn dược trong một khoảng thời gian nhất định,” ông Putin nói. “Nhưng tất nhiên, nếu Ukraine sử dụng chúng để chống lại chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp đối ứng”.

Biểu tình tại Bangkok yêu cầu các thượng nghị sỹ từ chức. Truyền thông Thái Lan ngày 16/7 đưa tin, khoảng 700 người sử dụng 500 ôtô và xe máy đã tham gia một cuộc biểu tình ở trung tâm Bangkok vào chiều 16/7 để yêu cầu các thượng nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng hôm 13/7 nên từ chức. Những người biểu tình đã tập trung tại Đài Tưởng niệm Dân chủ và sau đó di chuyển đến trụ sở của quân đội và cảnh sát.

Nga – Trung điều máy bay, chiến hạm tập trận gần Nhật Bản. Ngày 16/7, một đội tàu Hải quân Trung Quốc lên đường để cùng lực lượng của Hải quân và Không quân Nga ở tập trận trên Biển Nhật Bản, nhằm “bảo vệ an ninh của các tuyến đường thủy chiến lược”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo. (XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Nga Putin nói chiến dịch phản công của Ukraine chưa đạt được thành công nào. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16/7, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra đánh giá tích cực về diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời cho rằng quân đội Ukraine đã không đạt được thành tựu nào kể từ khi bắt đầu phản công.(XEM CHI TIẾT...)

Hơn 1.000 chuyến bay ở châu Âu bị hủy vì các cuộc đình công. Hàng nghìn chuyến bay đã không thể cất cánh do các cuộc đình công của nhân viên mặt đất và phi công ở châu Âu, đẩy hàng trăm nghìn người vào tình trạng mắc kẹt. Tại Italy, khoảng 1.000 chuyến bay, cả nội địa và quốc tế, bị hủy do cuộc đình công của nhân viên mặt đất. Cuộc đình công đã khiến khoảng 250.000 du khách bị mắc kẹt. Đình công cũng xảy ra ở Bỉ. Chỉ riêng ở sân bay Charleroi đã có 120 chuyến bay đi và đến trong ngày 15 và 16/7 bị huỷ do các phi công của hãng hàng không giá rẻ Ryanair đình công yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.

Đụng độ vũ trang ở CHDC Congo, ít nhất 11 người thiệt mạng. Ngày 16/7, truyền thông đưa tin ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phiến quân M23 và nhóm vũ trang Mai-Mai Wazalendo ở tỉnh Bắc Kivu, vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo đài phát thanh Okapi được Liên hợp quốc hậu thuẫn, các thi thể nói trên đã được tìm thấy sau khi phiến quân M23 rút khỏi làng Bukombo của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thủ tướng Israel phải nhập viện. Ngày 15/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đưa đến Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan theo yêu cầu của bác sĩ sau khi ông được cho là đã bị ngất xỉu. Đài RT dẫn tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel cho hay, nhà lãnh đạo được xác định là bị mất nước nhưng sau khi kiểm tra được đánh giá là ở “tình trạng tốt”. Các nguồn tin từ cơ sở y tế cho hay, Thủ tướng Netanyahu "tỉnh táo và có thể tự đi lại" và các bác sĩ đã yêu cầu làm thêm một số xét nghiệm khác.

Hàng nghìn quan chức Nga bỏ dùng điện thoại iPhone. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã yêu cầu các quan chức nước này từ bỏ điện thoại iPhone sau tuyên bố phát hiện một hoạt động gián điệp sử dụng các thiết bị của hãng Apple. Chính phủ Nga đã cấm hàng nghìn quan chức và nhân viên nhà nước sử dụng iPhone và các sản phẩm khác do hãng công nghệ Apple của Mỹ sản xuất. Cụ thể, Bộ Thương mại Nga thông báo từ ngày 17/7, cơ quan này sẽ cấm toàn bộ việc sử dụng iPhone cho mục đích công việc. Tập đoàn công nghệ hàng đầu Nga Rostec - công ty nhà nước đang bị phương Tây trừng phạt - cho biết sẽ chấp hành lệnh cấm trên.