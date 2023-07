THẾ GIỚI 24H: Mỹ thông qua gói ngân sách quốc phòng lớn nhất lịch sử

TPO - Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2024, quy định chính sách hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ và phân bổ gói ngân sách cao nhất trong lịch sử.

Theo dự luật này, Bộ Quốc phòng Mỹ có quyền chi tiêu 886 tỷ USD - là gói ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tăng khoảng 70 tỷ so với năm ngoái. Gói ngân sách này bao gồm các khoản chi cho việc tăng 5,2% lương cho binh sĩ Mỹ, chế tạo 9 tàu chiến mới, các sáng kiến ứng phó năng lực quân sự của Trung Quốc và 300 triệu USD viện trợ quốc phòng cho Ukraine.

Nga khẳng định thỏa thuận ngũ cốc không đạt mục tiêu. Ngày 15/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã không đạt được mục tiêu chính là hỗ trợ cho các quốc gia cần lương thực. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào ngày mai 17/7, nếu không được Nga gia hạn.

Hàn Quốc cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm không báo trước tới Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm qua (15/7) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, để thảo luận về các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Nga cảnh báo về mối đe doạ thuỷ lôi của Ukraine ở Biển Đen. Trong một tuyên bố hôm 15/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Chỉ huy Hạm đội Biển Đen cảnh báo về sự xuất hiện của thủy lôi trên tuyến đường biển ở khu vực Tây Bắc Biển Đen. Cảnh báo được đưa ra sau khi lực lượng hải quân phát hiện thủy lôi Ukraine trôi dạt không kiểm soát, gây ra mối đe dọa đối với các tàu dân sự". (XEM CHI TIẾT...)

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Georgia, Mỹ. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt vào sáng 15/7 theo giờ địa phương tại một cộng đồng dân cư nhỏ ở cách thành phố Atlanta, thủ phủ bang Georgia (Mỹ), khoảng 65km về phía Nam. Các quan chức Hạt Henry, bang Georgia, cho biết vụ việc bắt đầu vào khoảng 10h45 sáng 15/7, tại tiểu khu Dogwood Lakes ở Hampton, một thị trấn có khoảng 8.500 dân.

14 người bị thương trong vụ nổ ở miền Đông Myanmar. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, cơ quan chức năng địa phương cho biết 14 người đã bị thương trong một vụ nổ ở bang Shan, miền Đông Myanmar ngày 15/7. Vụ nổ xảy ra ngay trước một tiệm vàng khi thiết bị nổ giấu bên trong một chiếc xe máy đang đỗ đã được kích hoạt. Vụ việc xảy ra lúc khoảng 7h40 sáng (giờ địa phương, tức 0110 giờ GMT) tại chợ chính của thị trấn Lashio ở bang Shan.

Hàng nghìn chuyến bay tại châu Âu không thể cất cánh do đình công. Ngày 15/7, hàng nghìn chuyến bay đã không thể cất cánh do các cuộc đình công của nhân viên mặt đất và phi công ở châu Âu giữa cao điểm mùa du lịch Hè, đẩy hàng trăm nghìn người vào tình trạng mắc kẹt. Tại Italy, khoảng 1.000 chuyến bay, cả nội địa và quốc tế, bị hủy do cuộc đình công của nhân viên mặt đất. Theo nhà chức trách nước này, sân bay ở thủ đô Rome đã chứng kiến khoảng 200 chuyến bay bị hủy và con số này ở các sân bay thuộc thành phố Milan là 150 chuyến bay. Cuộc đình công đã khiến khoảng 250.000 du khách bị mắc kẹt.

Mỹ trì hoãn phê duyệt huấn luyện phi công lái F-16 cho Ukraine. Tờ Politico ngày 14/7 dẫn nguồn tin cho biết, các nước châu Âu vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ Washington về việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Nỗ lực của phương Tây trong việc giúp Kiev mua máy bay chiến đấu F-16 và đào tạo phi công lần đầu tiên được Anh và Hà Lan công bố vào giữa tháng 5. Đến nay, tổng cộng 11 quốc gia hỗ trợ sáng kiến này với một trung tâm đào tạo dự kiến sẽ được thành lập ở Romania.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh sẽ từ chức trước đợt cải tổ nội các mới. Tin tức về việc ông Wallace sẽ rời Chính phủ Anh đã rộ lên sau khi ông đã lỡ cơ hội trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải ngày 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết sẽ từ chức trước cuộc cải tổ nội các sắp tới và không tái tranh cử nghị sỹ trong cuộc tổng tuyển cử tới.