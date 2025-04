THẾ GIỚI 24H: Nga công khai mục tiêu trả đũa đầu tiên nếu NATO gây hấn

TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) Sergey Naryshkin đã nói với các phóng viên rằng các nước kích động như Ba Lan và các quốc gia Baltic cần hiểu rằng họ sẽ là mục tiêu đầu tiên của các cuộc tấn công trả đũa nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây hấn với nhà nước Liên minh Nga – Belarus.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 15/4, theo giờ địa phương, đã đăng tải nội dung trả lời phóng viên của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) Sergey Naryshkin. Ông Naryshkin lưu ý rằng Liên bang Nga và Belarus đang chứng kiến hoạt động quân sự gia tăng từ NATO gần biên giới, đồng thời các nước châu Âu cũng tăng cường leo thang căng thẳng quanh Ukraine. Theo ông Naryshkin, các nước kích động như Ba Lan và các quốc gia Baltic cần hiểu rằng họ sẽ là mục tiêu đầu tiên của các cuộc tấn công trả đũa nếu NATO gây hấn với nhà nước Liên minh Nga – Belarus.

Afghanistan đối mặt cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng. Ngày 15/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hơn 10% dân số Afghanistan, có thể mất quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào cuối năm 2025 do Mỹ chấm dứt viện trợ. Afghanistan, với dân số 45 triệu người từ lâu đã phụ thuộc vào viện trợ, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn thứ hai thế giới. WHO cho biết kể từ khi Mỹ cắt giảm tài trợ, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và rút khỏi WHO, đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống y tế vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế. Khoảng 3 triệu người đã mất quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do 364 trung tâm y tế đóng cửa, với 220 trung tâm khác có nguy cơ đóng cửa vào quý III/2025.

Nga thừa nhận khó nhất trí với Mỹ về thỏa thuận hòa bình Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên tờ Kommersant ngày 15/4, khi được hỏi liệu Moscow và Washington có xây dựng các thông số chính cho một thỏa thuận toàn diện trong tương lai về Ukraine hay không, ông Lavrov đáp: "Không dễ thống nhất về các thành phần chính của thỏa thuận. Chúng đang được thảo luận". Theo ông Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ kỳ vọng của Moscow về một thỏa thuận tiềm năng từ tháng 6/2024 và lập trường này vẫn không thay đổi.

Ông Obama lên án Nhà Trắng đóng băng 2,3 tỷ USD của Đại học Harvard. Ngày 15/4, cựu Tổng thống Barack Obama công khai chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump vì quyết định đóng băng 2,3 tỷ USD viện trợ liên bang dành cho Đại học Harvard. Ông Obama gọi hành động này là "phi pháp và vụng về", đồng thời ca ngợi Harvard vì từ chối tuân thủ những yêu cầu mà ông cho là can thiệp quá mức vào quyền tự trị học thuật.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược đến Hàn Quốc. Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, máy bay ném bom chiến lược loại B1B của quân đội Mỹ đã được triển khai trên không phận Hàn Quốc và tham gia cuộc tập trận không chiến Hàn - Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận lần này, với sự có mặt của nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược B1B, là nhằm thể hiện khả năng răn đe và ứng phó, cùng năng lực hiệp đồng tác chiến của liên quân Hàn - Mỹ, trong bối cảnh mối đe dọa từ hạt nhân - tên lửa của phía CHDCND Triều Tiên ngày một gia tăng.

Mỹ chặn tuyên bố lên án Nga của nhóm G7. Mỹ thông báo với các đồng minh trong nhóm G7 rằng, Washington sẽ không ủng hộ một tuyên bố chung lên án cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Sumy của Ukraine hồi tuần trước vì không muốn làm gián đoạn các nỗ lực hòa bình.

Ukraine đưa ra đề xuất về thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết nước này đã trình bày các đề xuất về thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Bà Svyrydenko thông báo phái đoàn Ukraine đã có cơ hội truyền đạt với phía Mỹ về tất cả các đề xuất được chuẩn bị tại Kiev. Bà Svyrydenko cho biết một số thỏa thuận đã đạt được trong quá trình tham vấn và bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục đối thoại về vấn đề này. Phó Thủ tướng Ukraine lưu ý đây chưa phải là vòng đàm phán cuối cùng.

Israel phản đối ý tưởng thành lập Nhà nước Palestine, Pháp kêu gọi ngừng bắn. Thủ tướng Israel ngày 15/4 tiếp tục khẳng định quan điểm phản đối quyết liệt với ý tưởng thành lập Nhà nước Palestine, coi đó là phần thưởng cho “khủng bố”. Tuyên bố được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – người vừa thông báo sẽ công nhận Nhà nước Palestine độc lập trong ít tháng nữa.

Mỹ không kích dữ dội vào Yemen, chuẩn bị rút quân khỏi Syria. Tối qua (15/4), lực lượng Mỹ tại khu vực tiến hành đợt tập kích được mô tả là dữ dội nhất trong một tháng qua nhằm vào Yemen. Các cuộc không kích phá hủy thêm nhiều cơ sở quân sự quan trọng của phong trào Houthi, trong đó có các bệ phóng tên lửa và kho chứa vũ khí. Cũng liên quan đến hoạt động của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, truyền thông Israel tối qua đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Israel về kế hoạch rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria trong 2 tháng tới.